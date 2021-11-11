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Леросу вручають підозру, але він зачинився в машині (фото)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
11 листопада, 10:26
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Нардеп ще нещодавно показував середній палець президенту, а сьогодні до нього прийшли силовики
Леросу (ліворуч) намагаються зачитати текст підозри (праворуч). Колаж "Сьогодні"
Леросу (ліворуч) намагаються зачитати текст підозри (праворуч). Колаж "Сьогодні"

Правоохоронці прийшли до позафракційного народного депутата Гео Лероса для вручення підозри, проте він від них закрився в машині і чекає на адвоката.

Про це він сам написав у Facebook.

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Правоохоронці намагаються зачитати підозру. Фото: facebook.com/leros.geo

"Прямо зараз мені у дворі будинку, де я проживаю, вручають підозру. Є ДБР та ГПУ. Чекаю на адвоката. Поки що мені невідомо, за що. Справ на мене зробили багато, це нікому не секрет", – написав Лерос.

Нардеп стверджує, що це все підступи влади. При цьому закрився в машині і не дається так просто.

Лерос у машині чекає на приїзд адвоката. Фото: facebook.com/leros.geo

Що правоохоронці вже мають на Лероса

Середній палець президенту

4 листопада під час пленарного засідання Верховної Ради Гео Лерос, виступаючи з парламентської трибуни, назвав президента Володимира Зеленського зрадником та показав йому середній палець. Глава держави був присутній під час призначення нового міністра оборони. Після цього Лерос пояснив свій вчинок.

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За це Комітет Ради рекомендував відсторонити депутата від участі у п'яти пленарних засіданнях. Тепер його доля вирішиться у сесійній залі.

Читайте також у нашій статті, що загрожує Гео Леросу за середній палець президенту.

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