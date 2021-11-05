Стаття про держзраду та мільйон компенсації – що загрожує Гео Леросу за середній палець президенту

Вчинене нардепом правопорушення передбачає кілька рівнів відповідальності

Гео Лерос публічно образив президента Зеленського. Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат України Гео Лерос під час виступу у Верховній Раді показав непристойний жест президенту Володимиру Зеленському . Сайт "Сьогодні" з'ясував, що загрожує депутату за його зухвалу витівку.

Середній палець президенту

У четвер, 4 листопада, Гео Лерос, виступаючи на трибуні, звернувся до президента України Володимира Зеленського, який у Раді представив кандидатуру Олексія Резнікова на посаду міністра оборони.

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"Ви можете скільки завгодно цькувати на мене свої правоохоронні органи, клепати справу, але я не боюся говорити правду. Ви – головний зрадник в Україні", – сказав нардеп.

Гео Лерос різко висловився на засіданні ВР. Фото: колаж "Сьогодні"

Зеленський ніяк не відреагував на слова нардепа, а речник парламенту Руслан Стефанчук попросив вимкнути мікрофон. Йдучи з трибуни, Лерос показав Зеленському середній палець.

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Після інциденту депутат від фракції "Слуга народу" Марія Мезенцева звернулася до регламентного комітету, щоб той оцінив дії Лероса.

Як нардепа покарає Рада

Перший віцеспікер Олександр Корнієнко передбачає, що регламентний комітет ВРУ оперативно розгляне звернення фракції "СН" та ухвалить рішення. Однак, згідно з регламентом Ради, максимальне покарання, яке загрожує Леросу, – дисциплінарний захід у вигляді відсторонення від п'яти пленарних засідань. Про це журналістам розповів Корнієнко.

"За таке ми не можемо позбавляти зарплати або забирати мандат", – додав віцеспікер.

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Олександр Корнієнко: "За таке ми не можемо позбавляти зарплати чи забирати мандат" / Фото: Facebook

Від дрібного хуліганства до держзради

В той же час адвокат Іван Ліберман каже "Сьогодні", що, окрім дисциплінарного стягнення, Гео Леросу може загрожувати адміністративна та навіть кримінальна відповідальність. А якщо справа дійде до суду, нардеп має всі шанси отримати реальний тюремний строк і виплатити чималу суму президенту.

На думку юриста, вчинене депутатом правопорушення має на увазі кілька рівнів відповідальності. Як мінімум, Гео Лероса можна притягнути за ст.173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. "Дрібне хуліганство". Це штраф від 51 до 119 грн або громадські роботи строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи строк від 1 до 2 місяців, або арешт – до 15 діб. Але також таку поведінку депутатами можна розцінювати найрізноманітнішими статтями КУпАП чи ККУ. Теоретично так можна дійти і найтяжчих злочинів.

"Однак поведінку нардепа можна розглядати і за серйознішою статтею Кримінального кодексу. Показавши "фак" президенту, Гео Лерос публічно продемонстрував, що він "послав" не лише особисто Зеленського, а й главу держави разом із його громадянами, а отже, усю країну. Це можна розцінювати як посягання на верховенство державної влади, яка є ознакою суверенітету держави. А діяння, навмисне вчинене громадянином України на шкоду суверенітету, – Державна зрада. Стаття 111 Кримінального кодексу – позбавлення волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна або без такої", – говорить Ліберман.

Іван Ліберман: "Правопорушення Гео Лероса можна розглядати як держзраду" / Фото: Facebook

Мільйон гривень компенсації

Крім того, за словами адвоката, Володимир Зеленський, як фізична особа, може подати до суду позов про захист честі та гідності та стягнути круглу суму. Як приклад, адвокат називає один мільйон гривень моральної компенсації від фізичної особи Гео Лероса.

Зазначимо, що у заяві до суду збиралася б "солідна" доказова база. Подібна поведінка Лероса – не перша публічна образа Володимира Зеленського.

А що на практиці...?

У травні 2020 року Крюківський районний суд Кременчука оштрафував на 51 гривню місцевого жителя, який під час пікету тримав плакат із написом: "ЗЕ ГАН ДОН". На судовому засіданні чоловік не визнав себе винним. Він заявив, що не мав мети образити когось, а хотів порівняти фрази та висловлювання з фантастичними історіями французького письменника-фантаста Іва Гандона .

За плакат із написом: "ЗЕ ГАН ДОН" мешканець Кременчука заплатив штраф – 51 грн. Фото: "Телеграф"

У червні 2020 року Володимир Зеленський подав до суду телеведучого Сергія Пояркова за погрози на свою адресу. У випуску програми "Поярків News" на телеканалі "Прямий" від 27 грудня 2019 року ведущий назвав Зеленського "маленьким чм*м", "криворізьким с*икунч**м", а його батька назвав "ту**м".

Сергій Поярков образив Зеленського та отримав позов до суду / Фото: Facebook

13 вересня 2021 року Новозаводський суд у Чернігові розпочав розгляд справи про написи на парканах міста із образами на адресу президента Володимира Зеленського. В авторстві написів типу "Зеля х**ло" запідозрили голову місцевого підрозділу "Нацкорпусу" Олександра Тарнавського.

Сам Тарнавський заявив, що не визнає своєї провини, оскільки не бачить образ у цьому написі.

"Саме так чернігівські поліцейські трактують графіті "зеля х#йло". Хоча президент начебто Зеленський, а не "Зеля", ну і "х#йло" там написано через зірочку" , – написав Тарнавський на своїй сторінці у Facebook.

Олександр Тарнавський не визнав своєї провини / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, як народний депутат України Гео Лерос пояснив свій непристойний жест на адресу президента України Володимира Зеленського

Тим часом цей інцидент викликав бурхливу реакцію соцмереж, користувачі яких масово публікують меми. Ми зібрали найцікавіші.

Також сайт "Сьогодні" поінформував, що Державне бюро розслідувань за дорученням Офісу генпрокурора розпочинає розслідування за фактом можливого кримінального правопорушення з боку народного депутата Гео Лероса у справі про підпал його машини. Слідство припускає, що він міг сам влаштувати злочин.