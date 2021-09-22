Нардепу Гео Леросу загрожує три роки в'язниці

Проти народного депутата відкрито перше кримінальне провадження

Машина народного депутата Гео Лероса згоріла 28 серпня / Колаж "Сьогодні"

Скандально відомому народному депутату Гео Леросу загрожує три роки в'язниці. Проти нього Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за підозрою в перешкоджанні діяльності народного депутата і депутата місцевої ради.

Про це повідомляє ТСН.

Реклама

Суть справи

ДБР почало розслідування після того, як один з телеграм-каналів опублікував відео. На ньому людина, схожа на нардепа Лероса, приймає пакет з грошима від людини, яка залишається за кадром. Вони обговорюють кампанію по дискредитації депутата Київради, а також говорять про імітацію нападу на нардепа.

"На цей момент проводяться всі першочергові дії для призначення експертиз, а також вживаються заходи з метою визнання особи, стосовно якої було організовано інформаційну атаку, постраждалою в кримінальному провадженні", – розповів представник ДБР Максим Зінорук.

Реклама

Підпал автомобіля