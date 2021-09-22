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Нардепу Гео Леросу загрожує три роки в'язниці

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
22 вересня, 00:27
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Проти народного депутата відкрито перше кримінальне провадження
Машина народного депутата Гео Лероса згоріла 28 серпня / Колаж "Сьогодні"
Машина народного депутата Гео Лероса згоріла 28 серпня / Колаж "Сьогодні"

Скандально відомому народному депутату Гео Леросу загрожує три роки в'язниці. Проти нього Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за підозрою в перешкоджанні діяльності народного депутата і депутата місцевої ради.

Про це повідомляє ТСН.

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Суть справи

ДБР почало розслідування після того, як один з телеграм-каналів опублікував відео. На ньому людина, схожа на нардепа Лероса, приймає пакет з грошима від людини, яка залишається за кадром. Вони обговорюють кампанію по дискредитації депутата Київради, а також говорять про імітацію нападу на нардепа.

"На цей момент проводяться всі першочергові дії для призначення експертиз, а також вживаються заходи з метою визнання особи, стосовно якої було організовано інформаційну атаку, постраждалою в кримінальному провадженні", – розповів представник ДБР Максим Зінорук.

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Підпал автомобіля

  • Раніше ми повідомляли, що Державне бюро розслідувань за дорученням Офісу генпрокурора починає розслідування за фактом можливого кримінального правопорушення з боку народного депутата Гео Лероса у справі про підпал його машини. Слідство припускає, що він міг сам підлаштувати злочин.
  • 13 вересня на одному з Telegram-каналів було опубліковано відео, на якому нібито Лерос за грошову винагороду підшукує співучасників для підпалу машини. Більш того, він детально розповідає, як збирається після "замаху" на свій автомобіль використовувати це проти влади, мовляв, це йому мстять за політичну діяльність.
  • 21 вересня Лерос побував на допиті в столичній поліції в рамках справи про підпал його машини в серпні минулого року. У цій справі він проходить як потерпілий.

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