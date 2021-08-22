Санкции из-за "Северного потока – 2", Донбасс и Россия. Главное о встрече Зеленского с Меркель

22 августа состоялся рабочий визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Киев, где она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским

Зеленский и Меркель провели совместную пресс-конференцию / Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье, 22 августа, в Мариинскком дворце провели встречу в формате "один на один".

Реклама

Сайт "Сегодня" рассказывает, о чем говорили Зеленский с Меркель.

Прекращение огня на Донбассе

Приоритетной темой переговоров Зеленского с Меркель был процесс мирного урегулирования на Донбассе.

"Мы хотим добиться режима постоянного, устойчивого прекращения огня, обмена удерживаемыми лицами, открытия КПВВ со стороны временно оккупированных территорий и долгожданного доступа на временно оккупированные территории представителей Международного комитета Красного Креста", – заявил Зеленский.

Он считает, что у Германии и Франции должна быть общая позиция относительно плана мирного урегулирования, который должен быть основан на т. н. кластерах.

Минские соглашения

Реклама

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проблемы с выполнением Минских соглашений имеют структурный характер, так как Россия является участником этого конфликта.

"Поэтому правильно, что Украина отказывается вести переговоры с представителями сепаратистов", – сказала Меркель.

По ее словам, несмотря на то, что Минские соглашения еще не привели к до удовлетворительному состоянию ситуации на Донбассе, уже стало спокойнее. Меркель отметила, что Минские соглашения должны быть площадкой для переговоров.

"Крымская платформа"

Глава МИД Германии, как оказалось, не сможет участвовать в "Крымской платформе". Это связано со сложной ситуацией в Афганистане.

Как рассказала канцлер Германии Ангела Меркель, приедет министр экономики и энергетики, и будут проведены важные переговоры завтра на полях "Крымской платформы".

Реклама

Меркель также выразила свое уважение тем реформам, которые поддерживает президент Украины Зеленский.

"Северный поток – 2"

В случае, если Россия начнет использовать "Северный поток – 2" в качестве оружия, канцлер Германии Ангела Меркель готова поддержать санкции против российского газопровода.

"Заботу с украинской стороны мы серьезно воспринимаем и четко говорили о том, что в европейских рамках мы выступаем за новые санкции, если Россия будет пытаться использовать газопровод в качестве оружия", – сказала Меркель.

Канцлер Германии также выступила и за скорое продление соглашения о транзите газа через Украину на срок после 2024 года.

Давление на Россию

Зеленский заявил, что Украина и Германия должны сохранять давление на Российскую Федерацию.

Реклама

"Наша позиция о необходимости проведения саммита "Нормандской четверки" неизменна. Пока отсутствует прогресс, давление на Российскую Федерацию должно сохраняться, и мы хотим видеть здесь очень активные усилия наших партнеров", – заявил президент.

Накануне в международном аэропорту "Борисполь" мэра Киева Виталия Кличко не пустили встречать канцлера Германии Ангелу Меркель.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предположил, что канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным не везет в Киев никаких договоренностей относительно Украины и точно не будет выдвигать каких-либо требований Зеленскому.