Скандал! Кличко не пустили на встречу с Меркель – остановил охранник (видео)

По протоколу мэр Киева должен был встречать Меркель в "Борисполе"

В Международном аэропорту "Борисполь" мэра Киева Виталия Кличко не пустили на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Об этом написал он в Telegram.

"Друзья! Прибыл в аэропорт "Борисполь", где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду", – говорится в сообщении.

Он добавил фото со своей прошлой встречи с Меркель, в 2018 году. Тогда именно Кличко встречал ее у трапа.

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