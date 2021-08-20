Встреча Меркель и Путина – о чем говорили и чего ждать Украине

У Украины есть шансы получить дополнительные возможности, говорят эксперты

Встреча прошла в конструктивной обстановке. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 20 августа, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели переговоры в Москве. Сайт "Сегодня" выяснил, о чем говорили главы государств и как их встреча отразится на Украине.

О чем говорили Меркель и Путин

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Переговоры длились более двух часов. После завершения разговора Путин и Меркель провели совместную пресс-конференцию, на которой отметили, что беседа прошла в конструктивной деловой обстановке. Лидеры обсудили российско-немецкие отношения и обменялись мнениями по ряду вопросов, среди которых были: тюремное заключение российского оппозиционера Алексей Навального, а также конфликты в Афганистане, Сирии, Ливии и Беларуси.

Уделили политики внимание и вопросам Украины. В частности, обсудили конфликт на Донбассе и "Минские соглашения", а также сохранность транзита российского газа через Украину после запуска газопровода "Северный поток – 2". При этом Меркель подчеркнула, что Германия осуждает аннексию Россией Крыма и будет отстаивать территориальную целостность Украины.

Меркель и Путин провели совместную пресс-конференцию / Фото: МИД России

"Минские соглашения" – нет прогресса и альтернативы

Главы государств солидарны во мнении, что "Минские соглашения" являются единственным существующем инструментом урегулирования конфликта на Донбассе.

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"Мы не достигли цели – урегулирования конфликта. Но это единственный формат, который у нас есть, и нельзя дать ему зайти в тупик. Прогресс – не такой, каким бы я хотела его видеть", – сказала Меркель.

Путин с ней согласился.

"Достичь цели нам не удалось. Но никакого другого инструмента для достижения мира у нас нет. Кроме того, "Минские соглашения" закреплены резолюцией Совета безопасности ООН и приняли формат нормы международного права", – подчеркнул он.

Президент РФ также обвинил власти Украины в нежелании выполнять Минские соглашения и попросил канцлера Германии оказать давление на Владимира Зеленского во время переговоров 22 августа в Киеве.

Путин говорил с Меркель об Украине. Коллаж "Сегодня"

Россия готова продолжать транзит газа, но есть нюансы

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Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину, несмотря на то, что газопровод "Северный поток – 2", по его словам, является более коротким и менее экологически вредным, чем украинский транзит.

"Мы готовы и после 2024 года транзитировать газ. Но должны понять – на какой срок и в каком количестве. Мы не можем подписать контракт если у нас нет контрактов на поставки. А с учетом зеленой повестки Европы, стоит вопрос, будут ли закупать газ и сколько", – добавил он.

Ангела Меркель и Владимир Путин обсудили "Северный поток – 2". Коллаж: "Сегодня"

Какие перспективы для Украины

Политолог, глава Институт глобальных стратегий Вадим Карасев отмечает, что Путин дал свое принципиальное согласие на транзит газа через Украину.

"Москва дала добро на транзит. О чем конкретно Путин договорился с Меркель – пока не известно, но наверняка, она привезет Зеленскому некое предложение и будет с ним утрясать этот вопрос, после чего Зеленский обсудит его на встрече с Байденом и лишь потом мы узнаем окончательные параметры договоренности по транзиту газа", – говорит "Сегодня" эксперт.

По его мнению, для Украины этот вопрос решится позитивно.

"Ситуация еще не дозрела. Игра продолжается и в ней у нас есть шансы получить дополнительные возможности", – говорит Карасев.

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Политолог Вадим Карасев: У нас есть шансы получить дополнительные возможности. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Что касается "Минских соглашений", по мнению политолога, Путин может использовать вопрос транзита газа, как дополнительный рычаг давления на Киев.

"Думаю, этот вопрос Зеленский также обсудит с Меркель и Байденом. Полная картина сложится после их встреч. Сейчас у нас будут предложения, с которыми можно будет работать", – объясняет Карасев.

С ним соглашается и политолог, магистр государственного управления Владимир Воля.

"Четкое предложение будет озвучено Меркель на встрече с Зеленским в Киеве. Скорее всего она получила гарантии Путина, что "Северный поток – 2" не будет использоваться против Украины. К сожалению, особых подвижек по "Минским соглашениям" не наблюдается, но опять же о какой-то ясности в этих вопросах можно будет говорить после встречи Зеленского с Меркель и Байденом", – подытожил Воля.

Владимир Воля: Четкое предложение будет озвучено Меркель на встрече с Зеленским в Киеве. Фото: Facebook Владимира Воли

В этом году завершается четвертый канцлерский срок Меркель, в пятый раз свою кандидатуру она выдвигать не стала. Новый канцлер ФРГ будет определен по итогам выборов в Бундестаг, которые пройдут 26 сентября.

22 августа Ангела Меркель встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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