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Меркель не везет Зеленскому договоренности с Путиным: Кулеба о визите канцлера в Киев

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
21 августа, 21:02
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Кулеба рассказал, что украинская сторона будет обсуждать с немецким канцлером после ее визита в Москву
Меркель после переговоров с Путиным едет к Зеленскому. Фото: REUTERS/Charles Platiau
Меркель после переговоров с Путиным едет к Зеленскому. Фото: REUTERS/Charles Platiau

Канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным не везет в Киев никаких договоренностей по Украине, и точно не будет выдвигать каких-то требований Зеленскому.

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Об этом заявил в интервью Радио Свобода министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он назвал визиты Меркель в Москву и Киев прощальным турне со странами, которые были наиболее важными для ее внешней политики.

"Я не вижу проблемы, приедет она в Киев до Москвы или после Москвы. С точки зрения реальной политики это никак не влияет на содержание и качество переговоров. Мы готовимся к переговорам с Меркель, но мы должны понимать, что чуть больше, чем через месяц в Германии будет новое правительство и канцлер. Я думаю, что Меркель будет достаточно сдержана в готовности взять на себя дополнительные обязательства", – сказал Кулеба.

Министр отметил, что украинская сторона будет поднимать вопросы "нормандского формата", "Северного потока – 2", развития торговли между странами и интеграция Украины в НАТО и ЕС.

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На реплику, что якобы Меркель может требовать от Киева имплементации в законодательство формулы Штайнмайера, он ответил, что у нее с Зеленским такой вариант не пройдет.

"Я исключаю возможность, что канцлер будет что-то требовать от Украины. Она достаточно хорошо уже знает президента. Я исключаю ситуацию, что Меркель о чем-то договорилась с Путиным, а потом приедет презентовать эту договоренность в Киев. Это все догадки экспертов и украинского Facebook", – сказал Кулеба.

Визит Меркель в Украину

  • Канцлер Германии после визита в Москву 20 августа отправится в Киев, где 22 числа она встретится с Владимиром Зеленским. Пока не известно, будет ли она участвовать в праздновании Дня Независимости и в саммите "Крымской платформы" (на нем Германию представит министр экономики).
  • Одним из главных вопросов встречи может стать российский газопровод "Северный поток – 2", за который "так боролась" Германия. У Зеленского будет шанс очередной раз попытаться убедить немцев в нецелесообразности запуска этого газопровода.
  • А самой Меркель в должности канцлера ФРГ осталось недолго – в конце сентября пройдут парламентские выборы в Германии и будет избран новый канцлер.

Как сообщали новости "Сегодня", во время вчерашних переговоров с президентом России канцлер выступила за возобновление "нормандского формата" и напомнила Путину, чей Крым.

Читайте подробней в нашем материале, о чем говорили Путин и Меркель, и чего ждать Украине от этих переговоров.

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