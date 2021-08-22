Зеленский назвал приоритетную тему переговоров с Меркель

Президент еще раз напомнил, что Украина хочет добиться режима постоянного, устойчивого прекращения огня на Донбассе

Лидеры двух стран также обсудят реформы в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Приоритетной темой переговоров президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель был процесс мирного урегулирования на Донбассе.

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Об этом заявил Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи.

Он отметил, что важно, чтобы у Германии и Франции была общая позиция относительно плана мирного урегулирования, который должен быть основан на т. н. кластерах.

"Мы хотим добиться режима постоянного, устойчивого прекращения огня, обмена удерживаемыми лицами, открытия КПВВ со стороны временно оккупированных территорий и долгожданного доступа на временно оккупированные территории представителей Международного комитета Красного Креста", – заявил Зеленский.

Также президент Зеленский считает, что Украина и Германия должны сохранять давление на Российскую Федерацию.

Напомним, боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов. Противник атаковал из запрещенного тяжелого вооружения.