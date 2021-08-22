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В Украину прибыла Ангела Меркель – переговоры с Зеленским начались

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
22 августа, 13:18
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Канцлер Германии уже в Киеве с однодневным визитом, она возложила венок к могиле неизвестного солдата
Меркель и Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"
Меркель и Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украину в воскресенье, 22 августа, с официальным визитом прибыла федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

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Об этом сообщили в Офисе президента.

Ангела Меркель приняла участие в церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата.

Фото Reuters/Gleb Garanich
Фото Reuters/Gleb Garanich

Фото Reuters/Gleb Garanich
Фото Reuters/Gleb Garanich

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Встреча президента Украины Владимира Зеленского и Ангелы Меркель уже началась за закрытыми дверями в Мариинском дворце.

Зеленский поприветствовал Меркель на крыльце дворца, затем состоялось представление делегаций.

После переговоров Владимира Зеленского и Ангелы Меркель в формате один на один ожидается встреча с представителями СМИ.

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