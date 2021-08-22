Украина не должна вести переговоров с сепаратистами – Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Минские соглашения должны быть площадкой для переговоров по ситуации на Донбассе

Встреча Меркель и Зеленского. Фото Reuters/Gleb Garanich - Офис президента

Проблемы с выполнением Минских соглашений имеют структурный характер, так как Россия является участником этого конфликта.

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Об этом по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Поэтому правильно, что Украина отказывается вести переговоры с представителями сепаратистов, и мы крутимся у этой проблемы", – сказала Меркель.

По ее словам, несмотря на то, что Минские соглашения еще не привели к до удовлетворительному состоянию ситуации на Донбассе, уже стало спокойнее. Меркель отметила, что Минские соглашения должны быть площадкой для переговоров.

Что мешает успешности Минских соглашений – объяснение Госдепа

Соединенные Штаты продолжают поддерживать Минские соглашения в качестве рамки для дипломатического урегулирования войны в восточной Украине, которая разжигается Россией. Там признают, что успешность данного формата зависит прежде всего от того, будет ли Россия выполнять обязательства.

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В Госдепе считают, что "Россия должна прекратить свою негибкость" и пообещали использовать возможности для участия в дипломатическом процессе между Украиной и Россией для мирного урегулирования на Донбассе.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил внести изменения в Минские соглашения и привлечь к переговорам США, Великобританию и Канаду.

Мы также писали, что Зеленский заявил, что не исключено появление нового переговорного формата поДонбассу параллельно "нормандским" и "минским" переговорам.