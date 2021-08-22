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Пока нет прогресса на Донбассе, должно сохраняться давление на Россию – Зеленский

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
22 августа, 14:31
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Украина хочет добиться прекращения огня на оккупированных территориях
Украинский президент считает, что давление должно сохраняться в нормандском формате / Фото: коллаж "Сегодня"
Украинский президент считает, что давление должно сохраняться в нормандском формате / Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский, на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве, заявил, что Украина и Германия должны сохранять давление на Российскую Федерацию.

"Наша позиция о необходимости проведения саммита Нормандской четверки неизменна. Пока отсутствует прогресс, давление на Российскую Федерацию должно сохраняться, и мы хотим видеть здесь очень активные усилия наших партнеров", – заявил президент.

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По его словам, Украина стремится добиться устойчивого режима прекращения огня, обмена удерживаемыми лицами, открытие КПВВ со стороны ТОТ, и доступ на временно оккупированные территории представителей МККК.

Кроме того, во время встречи украинский президент и Меркель говорили о Северном потоке-2, энергетической безопасности Украины, ситуации на Донбассе и Нормандском формате.

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