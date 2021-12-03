Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон ⚽ Шахтер - Львов: онлайн 💡 Нововведения декабря 💸 Тысяча Зеленского
СЕГОДНЯ Власть Лидеры

Россия набросала Байдену список желаний – с чем Путин собрался на переговоры

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
3 декабря, 17:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Кремле сообщили, с чем Владимир Путин выйдет на связь во время переговоров с лидером США
Владимир Путин и Джо Байден. Коллаж
Владимир Путин и Джо Байден. Коллаж

Кремль уже набросал план переговоров с президентом США Джо Байденом, который больше напоминает очередной перечень ультиматумов западному миру. Также утверждена дата и время, когда состоятся эти переговоры по видеосвязи.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявления помощника президента РФ Юрия Ушаков.

Реклама

Что хочет Путин

Юрий Ушаков заявил, что Путин и Байден обсудят юридические договоренности по исключению дальнейшего продвижения НАТО на восток.

"То есть наше предложение о необходимости проведения совместной с коллегами, с ведущими странами работы по достижению соответствующих юридических договоренностей, которые бы исключали любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на территории сопредельных государств, включая Украину, угрожающих нам, угрожающих напрямую оружейных систем", – сказал Ушаков.

Также Кремль хочет, чтобы США пошли на проведение саммита "пятерки" Совета Безопасности ООН (США, Россия, Великобритания, Китай, Франция). И приняли позицию Путина по ситуации в Афганистане, Иране, Ливии, Сирии и Украине. Озвучивая перечень тем, которые Путин намерен поднять перед Байденом, вопрос об Украине Ушаков поставил в самый конец списка.

Реклама

Что хотят в США

  • В тоже время многие представители Белого Дома в контексте данных переговоров главной темой называют снижение напряженности возле границ Украины, где сконцентрировалось большое количество войск России.
  • Второй темой будет миграционный кризис, устроенный Беларусью и Россией на восточных границах ЕС.
  • Например, 2 декабря, сообщая о данных переговорах, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия должна отвести войска от границы с Украиной. А также, что Вашингтон готов работать с Москвой и Киевом для поддержки урегулирования дипломатического процесса.
  • Украина ранее заявляла, что нагнетание угрозы нападения на страну – это военный шантаж и подготовка Путина к встрече с Байденом, чтобы иметь более сильную позицию на переговорах.
  • Так или иначе Джо Байден сказал, что после контакта с Путиным переговорит и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько В ближайшее время может решиться судьба Донбасса – эксперты Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов Их не позвали: возмущенные журналисты идут к Зеленскому лишь с одним вопросом Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко Второй срок Зеленского онлайн: как на Банковой готовятся к следующим выборам Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Дневник независимости 🇺🇦

3 декабря 1991. Новоизбранному президенту Украины Леониду Кравчуку позвонил с поздравлениями президент США Джордж Буш...

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.29

Российский рубль (₽)

0.3703

Евро (€)

30.94

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

77 309

заболело за неделю в Украине

-20%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять