Байден переговорит с Путиным лично – Блинкен назвал когда

Один из итогов заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ

Путин почти добился своего - Байден должен позвонить / Коллаж "Сегодня"

Переговоры президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным состоятся в ближайшее время.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена по итогам встречи с министрами иностранных дел Украины и России, которая прошла 2 декабря в Стокгольме на площадке Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Реклама

Предупреждение

Сообщается, что госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встреч заявил, что Киев никоим образом не представляет угрозы и не стремится к конфронтации, которая оправдывала бы военное вмешательство России. По его словам, США готовы работать с Россией и Украиной для поддержки урегулирования дипломатического процесса.

Кроме того, Блинкен подчеркнул, что Россия должна отвести войска от границы с Украиной. И добавил, что в Москве знают о последствиях, которые наступят в случае агрессии против Украины.

Ситуация