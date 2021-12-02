Байден переговорит с Путиным лично – Блинкен назвал когда

Переговоры президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным состоятся в ближайшее время.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена по итогам встречи с министрами иностранных дел Украины и России, которая прошла 2 декабря в Стокгольме на площадке Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
Предупреждение
Сообщается, что госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встреч заявил, что Киев никоим образом не представляет угрозы и не стремится к конфронтации, которая оправдывала бы военное вмешательство России. По его словам, США готовы работать с Россией и Украиной для поддержки урегулирования дипломатического процесса.
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Кроме того, Блинкен подчеркнул, что Россия должна отвести войска от границы с Украиной. И добавил, что в Москве знают о последствиях, которые наступят в случае агрессии против Украины.
Ситуация
- В Стокгольме (Швеция) проходит Совет министров иностранных дел ОБСЕ. Швеция завершает председательство в организации, с января 2022 года роль председателя в ОБСЕ переходит Польше.
- На открытии заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ главу МИД РФ отсадили от всех. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Дмитрия Кулебы Георгий Тихий.
- На встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и британского главы МИД Элизабет Трасс произошел казус – неожиданно погас свет.