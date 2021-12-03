"На карту поставлены интересы НАТО": генерал США о вторжении РФ в Украину

Америка следит за скоплением войск России вблизи Украины. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли отмечает, что это угроза не только для украинцев, но и затрагивает интересы НАТО.
Об этом пишет Reuters.
По его словам, военная активность возле Украины вызывает большую озабоченность в Вашингтоне, а российская риторика кажется все более резкой.
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"Здесь на карту поставлены важные интересы национальной безопасности Соединенных Штатов и государств-членов НАТО, если русские совершат открытый акт агрессивных действий в военном отношении против государства (Украины), которое независимое с 1991 года", – сказал Милли.
Американский генерал обеспокоен количеством войск РФ вблизи Украины и заявил, что США пристально следят за ситуацией.
"Я не собираюсь рассказывать вам, что мы отслеживаем, а также индикаторы или предупреждения разведки, но мы отслеживаем их все. И сейчас там достаточно информации, чтобы вызывать серьезное беспокойство, и мы продолжим мониторинг", – подчеркнул он.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Недавно американский СМИ писали, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает несколько вариантов действий в случае вторжения РФ в Украину. В Белом доме пока думают, сдерживать Россию или умиротворять.
- Министр обороны Украины Алексей Резников назвал точное количество войск РФ, готовых к вторжению. Также он очертил сроки, когда будет наибольшая угроза нападения оккупантов на нашу страну.
- В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен накануне назвал единственный способ, как закончить войну на Донбассе.