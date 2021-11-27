У Байдена два сценария в случае нападения РФ на Украину: что задумали США

В администрации президента думают сдерживать или умиротворять Россию

США рассматривают два сценария в случае вторжения РФ в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает несколько вариантов действий в случае вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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На следующей неделе в Риге пройдет встреча министров иностранных дел стран НАТО, приглашен на нее и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. В преддверии этой встречи в администрации Байдена обсуждают различные варианты реагирования на случай, если Россия предпримет военные действия против Украины – от сдерживания до умиротворения, говорят источники издания.

В частности, Штаты готовы усилить оборонную возможность Украины, путем увеличения поставок средств ПВО и другой военной помощи, а также расширения санкций против России.

Также рассматривается второй вариант, который предполагает, что США пойдут по пути "снижение риска конфронтации с Москвой", в том числе с помощью ограничения количества военных учений, проводимых США в Европе. В издании отмечают, что такие учения продолжают стимулировать критику со стороны РФ. При этом сценарии, США также приостановят программу военной помощи Украине.

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США помогут Украине