У Байдена два сценария в случае нападения РФ на Украину: что задумали США

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает несколько вариантов действий в случае вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
На следующей неделе в Риге пройдет встреча министров иностранных дел стран НАТО, приглашен на нее и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. В преддверии этой встречи в администрации Байдена обсуждают различные варианты реагирования на случай, если Россия предпримет военные действия против Украины – от сдерживания до умиротворения, говорят источники издания.
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В частности, Штаты готовы усилить оборонную возможность Украины, путем увеличения поставок средств ПВО и другой военной помощи, а также расширения санкций против России.
Также рассматривается второй вариант, который предполагает, что США пойдут по пути "снижение риска конфронтации с Москвой", в том числе с помощью ограничения количества военных учений, проводимых США в Европе. В издании отмечают, что такие учения продолжают стимулировать критику со стороны РФ. При этом сценарии, США также приостановят программу военной помощи Украине.
США помогут Украине
- Недавно телеканал CNN узнал от своих источников, что администрация президента США Джо Байдена раздумывает над отправкой военных советников и дополнительного оружия Украине на фоне российской угрозы.
- Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию насчет Украины, мол, вторжение станет большой ошибкой и будут серьезные последствия для Кремля.
- США и ЕС разрабатывают план по сдерживанию России от вторжения в Украину. Наши западные партнеры не верят, что Путин зря стягивает к украинской границе свои танки.
- Также в Сенате США предлагают увеличить еще на 50 миллионов долларов объем военной помощи Украине.