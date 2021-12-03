"На карту поставлені інтереси НАТО": генерал США про вторгнення РФ в Україну

Америка стежить за накопиченням військ Росії поблизу України. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі зазначає, що це загроза не тільки для українців, але й зачіпає інтереси НАТО.
Про це пише Reuters.
За його словами, військова активність біля України викликає велике занепокоєння у Вашингтоні, а російська риторика здається дедалі різкішою.
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"Тут на карту поставлені важливі інтереси національної безпеки Сполучених Штатів і держав-членів НАТО, якщо росіяни вчинять відкритий акт агресивних дій у військовому відношенні проти держави (України), незалежної з 1991 року", – сказав Міллі.
Американський генерал стурбований кількістю військ РФ поблизу України та заявив, що США уважно стежать за ситуацією.
"Я не збираюся розповідати вам, що ми відслідковуємо, а також індикатори чи попередження розвідки, але ми відстежуємо їх усі. І зараз там достатньо інформації, щоб викликати серйозне занепокоєння, і ми продовжимо моніторинг", – наголосив він.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Нещодавно американські ЗМІ писали, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає кілька варіантів дій у разі вторгнення РФ до України. У Білому домі поки що думають, стримувати Росію чи утихомирювати.
- Міністр оборони України Олексій Резніков назвав точну кількість військ РФ, готових до вторгнення. Також він окреслив терміни, коли буде найбільша загроза нападу окупантів на нашу країну.
- У свою чергу, держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні назвав єдиний спосіб, як закінчити війну на Донбасі