Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон 💡 Нововведення грудня 💸 Тисяча Зеленського 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Влада Події

"На карту поставлені інтереси НАТО": генерал США про вторгнення РФ в Україну

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
3 грудня, 12:37
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У США стурбовані військовою активністю Росії і уважно стежать за нею
Американський генерал Марк Міллі стурбований військовою активністю Росії поблизу України. Колаж "Сьогодні"
Американський генерал Марк Міллі стурбований військовою активністю Росії поблизу України. Колаж "Сьогодні"

Америка стежить за накопиченням військ Росії поблизу України. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі зазначає, що це загроза не тільки для українців, але й зачіпає інтереси НАТО.

Про це пише Reuters.

Реклама

За його словами, військова активність біля України викликає велике занепокоєння у Вашингтоні, а російська риторика здається дедалі різкішою.

"Тут на карту поставлені важливі інтереси національної безпеки Сполучених Штатів і держав-членів НАТО, якщо росіяни вчинять відкритий акт агресивних дій у військовому відношенні проти держави (України), незалежної з 1991 року", – сказав Міллі.

Американський генерал стурбований кількістю військ РФ поблизу України та заявив, що США уважно стежать за ситуацією.

Реклама

"Я не збираюся розповідати вам, що ми відслідковуємо, а також індикатори чи попередження розвідки, але ми відстежуємо їх усі. І зараз там достатньо інформації, щоб викликати серйозне занепокоєння, і ми продовжимо моніторинг", – наголосив він.

Загроза вторгнення РФ в Україну

  • Нещодавно американські ЗМІ писали, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає кілька варіантів дій у разі вторгнення РФ до України. У Білому домі поки що думають, стримувати Росію чи утихомирювати.
  • Міністр оборони України Олексій Резніков назвав точну кількість військ РФ, готових до вторгнення. Також він окреслив терміни, коли буде найбільша загроза нападу окупантів на нашу країну.
  • У свою чергу, держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні назвав єдиний спосіб, як закінчити війну на Донбасі

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Найближчим часом може вирішитись доля Донбасу – експерти Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов Їх не покликали: обурені журналісти йдуть до Зеленського лише з одним питанням Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Другий термін Зеленського онлайн: як на Банковій готуються до наступних виборів Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Щоденник незалежності 🇺🇦

3 грудня 1991. Новообраному президентові України Леоніду Кравчуку зателефонував із привітаннями президент США Джордж Буш...

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.29

Російський рубль (₽)

0.3703

Євро (€)

30.94

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

77 309

захворіло за тиждень в Україні

-20%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти