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Росія накидала Байдену список бажань – із чим Путін зібрався на переговори

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
3 грудня, 17:20
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У Кремлі повідомили, з чим Володимир Путін вийде на зв'язок під час переговорів із лідером США

Кремль уже накидав план переговорів із президентом США Джо Байденом, який більше нагадує черговий перелік ультиматумів західному світі. Також затверджено дату та час, коли відбудуться ці переговори засобами відеозв'язку.

Про це повідомляє агентство ТАРС із посиланням на заяви помічника президента РФ Юрія Ушакова.

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Що хоче Путін

Юрій Ушаков заявив, що Путін і Байден обговорять юридичні домовленості щодо виключення подальшого просування НАТО на схід.

"Тобто наша пропозиція щодо необхідності проведення спільної з колегами, з провідними країнами роботи з досягнення відповідних юридичних домовленостей, які виключали б будь-який подальше просування НАТО на схід і розміщення на території суміжних держав, включаючи Україну, безпосередньо збройних систем, які загрожують нам", – сказав Ушаков.

Також Кремль хоче, щоб США пішли на проведення саміту "п'ятірки" Ради Безпеки ООН (США, Росія, Велика Британія, Китай, Франція). І вислухали позицію Путіна щодо ситуації в Афганістані, Ірані, Лівії, Сирії та в Україні. Озвучуючи перелік тем, які Путін має намір порушити перед Байденом, питання про Україну Ушаков поставив на кінець переліку.

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Що хочуть у США

  • Водночас, багато представників Білого Дому в контексті даних переговорів головною темою називають зниження напруженості біля кордонів України, де сконцентрувалася велика кількість військ Росії.
  • Другою темою буде міграційна криза, влаштована Білорусю та Росією на східних кордонах ЄС.
  • Наприклад, 2 грудня, повідомляючи про ці переговори, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія має відвести війська від кордону з Україною. А також, що Вашингтон готовий працювати з Москвою та Києвом для підтримки врегулювання дипломатичного процесу.
  • Україна раніше заявляла, що нагнітання загрози нападу на країну – це військовий шантаж та підготовка Путіна до зустрічі з Байденом, щоб мати сильнішу позицію на переговорах.
  • Так чи інакше Джо Байден сказав, що після контакту з Путіним переговорить із президентом України Володимиром Зеленським.

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