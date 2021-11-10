"Предлагаю смешного Тищенко": "слугам" посоветовали кандидатов на главу партии

После того, как Александр Корниенко заявил об уходе с должности главы партии "Слуга народа", политсилу могли бы возглавить нардепы Николай Тищенко или Галина Третьякова.
Такое предложение в шутку озвучил эфире программы "Правда" на телеканале Украина 24 телеведущий Дмитрий Спивак.
"Есть предложение. Вместо постоянно возбужденного Корниенко предлагаю смешного Тищенко на эту должность. Хотя бы будет весело, нормально…", – сказал он.
На реплику соведущей, что, мол женщина может занять эту должность, Спивак ответил: "Если женщина, то предлагаю Третьякову".
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"Ее там наказали жестко. Это так Третьякова, которая "дети третьего сорта" и которая радовалась смерти депутата", – сказал телеведущий.
Перемены в "Слуге народа"
- 8 ноября Александр Корниенко заявил, что уходит с поста главы партии "СН" в связи с занятостью на должности вице-спикера парламента.
- Нового руководителя политсилы изберут на съезде партии в этом месяце.
- Корниенко в своем заявлении намекнул, что возглавить "слуг" может женщина. СМИ узнали, что главным кандидатом на пост главы партии является нардеп Елена Шуляк.
- Тем временем нардеп Артем Дмитрук жестко "разнес" свою партию. По его словам, "Слуга народа" движется исключительно на хайпе и своем имени, а не на реальных делах.