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Рада наказала Третьякову за скандал с Поляковым: что решили

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
5 ноября, 11:34
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Галина Третьякова отказалась извиняться за скандал со смертью Антона Полякова
Третьякову отстранили. Фото: коллаж "Сегодня"
Третьякову отстранили. Фото: коллаж "Сегодня"

Верховная Рада в пятницу, 5 ноября, отстранила депутата от фракции "Слуга народа" Галину Третьякову от участия в пяти пленарных заседаниях за ее высказыванияо смерти депутата Антона Полякова. За проголосовали 234 депутата, против – 3.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Скандал с Третьяковой

  • 8 октября, в день смерти Антона Полякова, на заседании Верховной Рады депутаты объявили о том, что Третьякова во фракционном чате "слуг" поглумилась над смертью депутата, написав: "одним врагом меньше".
  • В тот же день Третьякова опозорилась новой перепиской про Полякова, попросив депутатов не напоминать ей о том, что она состоит в комитете, который борется за права людей.
  • Вскоре Третьякова заявила, что не радовалась гибели нардепа Антона Полякова, и высказала свое мнение в вопросе жизни и смерти. Также она готова покинуть пост главы комитета, если так решит ее политсила.
  • В Раде уже придумали наказание для Третьяковой. Глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что депутата отстранят от пленарных заседаний. Но этим может не ограничиться.

Что известно о смерти Полякова

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