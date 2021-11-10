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"Пропоную смішного Тищенка": "слугам" порадили кандидатів на голову партії

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
10 листопада, 11:25
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Поки партія вирішує, хто замінить Корнієнка, слугам народу запропонували двох одіозних депутатів
З Тищенком у "Слузі народу" було б весело. Колаж "Сьогодні"
З Тищенком у "Слузі народу" було б весело. Колаж "Сьогодні"

Після того, як Олександр Корнієнко заявив про звільнення з посади голови партії "Слуга народу", політсилу могли б очолити нардепи Микола Тищенко чи Галина Третьякова

Таку пропозицію жартома озвучив в ефірі програми "Правда" на телеканалі Україна 24 телеведучий Дмитро Співак.

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"Є пропозиція. Замість постійно збудженого Корнієнка пропоную смішного Тищенка на цю посаду. Хоч буде весело, нормально…", – сказав він.

На репліку ведучої, що, мовляв, жінка може обійняти цю посаду, Співак відповів: "Якщо жінка, то пропоную Третьякову".

"Її там покарали жорстко. Це та Третьякова, яка "діти третього ґатунку" і яка раділа смерті депутата", – сказав телеведучий.

Зміни у "Слузі народу"

  • 8 листопада Олександр Корнієнко заявив, що йде з посади голови партії "СН" у зв'язку із зайнятістю на посаді віцеспікера парламенту.
  • Нового керівника політсили оберуть на з'їзд партії в цьому місяці.
  • Корнієнко у своїй заяві натякнув, що очолити "слуг" може жінка. ЗМІ дізналися, що головним кандидатом на пост голови партії є нардеп Олена Шуляк.
  • Тим часом нардеп Артем Дмитрук жорстко "розніс" свою партію. За його словами, "Слуга народу" рухається виключно на хайпі та своєму імені, а не на реальних справах.

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