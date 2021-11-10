"Пропоную смішного Тищенка": "слугам" порадили кандидатів на голову партії

Після того, як Олександр Корнієнко заявив про звільнення з посади голови партії "Слуга народу", політсилу могли б очолити нардепи Микола Тищенко чи Галина Третьякова
Таку пропозицію жартома озвучив в ефірі програми "Правда" на телеканалі Україна 24 телеведучий Дмитро Співак.
"Є пропозиція. Замість постійно збудженого Корнієнка пропоную смішного Тищенка на цю посаду. Хоч буде весело, нормально…", – сказав він.
На репліку ведучої, що, мовляв, жінка може обійняти цю посаду, Співак відповів: "Якщо жінка, то пропоную Третьякову".
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"Її там покарали жорстко. Це та Третьякова, яка "діти третього ґатунку" і яка раділа смерті депутата", – сказав телеведучий.
Зміни у "Слузі народу"
- 8 листопада Олександр Корнієнко заявив, що йде з посади голови партії "СН" у зв'язку із зайнятістю на посаді віцеспікера парламенту.
- Нового керівника політсили оберуть на з'їзд партії в цьому місяці.
- Корнієнко у своїй заяві натякнув, що очолити "слуг" може жінка. ЗМІ дізналися, що головним кандидатом на пост голови партії є нардеп Олена Шуляк.
- Тим часом нардеп Артем Дмитрук жорстко "розніс" свою партію. За його словами, "Слуга народу" рухається виключно на хайпі та своєму імені, а не на реальних справах.