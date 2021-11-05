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Рада покарала Третьякову за скандал із Поляковим: що вирішили

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
5 листопада, 11:34
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Галина Третьякова відмовилася вибачатися за скандал зі смертю Антона Полякова
Третьякову усунули. Фото: колаж "Сьогодні"
Третьякову усунули. Фото: колаж "Сьогодні"

Верховна Рада у п'ятницю, 5 листопада, усунула депутата від фракції "Слуга народу" Галину Третьякову від участі у п'яти пленарних засіданнях за її висловлювання про смерть депутата Антона Полякова. За проголосували 234 депутати, проти – 3.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Скандал із Третьяковою

  • 8 жовтня, у день смерті Антона Полякова, на засіданні Верховної Ради депутати оголосили про те, що Третьякова у фракційному чаті "слуг" знущалася зі смерті депутата, написавши: "одним ворогом менше".
  • У той же день Третьякова зганьбилася новим листуванням про Полякова, попросивши депутатів не нагадувати їй про те, що вона перебуває у комітеті, який виборює права людей.
  • Незабаром Третьякова заявила, що не раділа загибелі нардепа Антона Полякова, і висловила свою думку щодо життя і смерті. Також вона готова залишити посаду голови комітету, якщо так вирішить її політсила.
  • У Раді вже вигадали покарання для Третьякової. Голова фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що депутатку усунуть від пленарних засідань. Але на цьому може не скінчитися.

Що відомо про смерть Полякова

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