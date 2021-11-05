Рада покарала Третьякову за скандал із Поляковим: що вирішили

Верховна Рада у п'ятницю, 5 листопада, усунула депутата від фракції "Слуга народу" Галину Третьякову від участі у п'яти пленарних засіданнях за її висловлювання про смерть депутата Антона Полякова. За проголосували 234 депутати, проти – 3.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Скандал із Третьяковою
- 8 жовтня, у день смерті Антона Полякова, на засіданні Верховної Ради депутати оголосили про те, що Третьякова у фракційному чаті "слуг" знущалася зі смерті депутата, написавши: "одним ворогом менше".
- У той же день Третьякова зганьбилася новим листуванням про Полякова, попросивши депутатів не нагадувати їй про те, що вона перебуває у комітеті, який виборює права людей.
- Незабаром Третьякова заявила, що не раділа загибелі нардепа Антона Полякова, і висловила свою думку щодо життя і смерті. Також вона готова залишити посаду голови комітету, якщо так вирішить її політсила.
- У Раді вже вигадали покарання для Третьякової. Голова фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що депутатку усунуть від пленарних засідань. Але на цьому може не скінчитися.
Що відомо про смерть Полякова
- Поляков помер 8 жовтня в Києві. Він сів у таксі, несподівано йому стало зле, і він помер.
- 13 жовтня в інтернеті з'явилося відео останніх хвилин життя народного депутата Полякова. Чоловіка не вдалося реанімувати.
- Стало відомо, що перед смертю нардеп був у ресторані з помічником нардепа Анни Скороход Русланом Джамбулатовим, який нібито і посадив Полякова в таксі. Анна Скороход також уже дала свідчення.
- Пізніше стало відомо, що в крові померлого депутата Антона Полякова знайдено алкоголь і метадон.
- Експерти зазначають, що Поляков не став би вживати метадон з власної волі, а ось отруїти його могли. Опіат, нібито виявлений у крові нардепа токсикологами, викликає ті самі симптоми, які спостерігалися у Полякова перед смертю.
Мама народного депутата Антона Полякова, якого поховали в Чернігові 12 жовтня, висловила слова подяки всім, хто підтримав їхню сім'ю.