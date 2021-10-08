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У Раді придумали покарання для Третьякової за "ворога Полякова"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
8 жовтня, 13:31
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Депутат дозволила собі дуже необережні висловлювання, вважає Арахамія і розповів про збір підписів
Третьякову можуть тимчасово вигнати з парламенту. Колаж "Сьогодні"
Третьякову можуть тимчасово вигнати з парламенту. Колаж "Сьогодні"

"Слуги народу" звернулися в регламентний комітет з проханням відсторонити свою колегу нардепа Галину Третьякову на п'ять днів від участі у пленарних засіданнях через її слова на адресу померлого Антона Полякова. Про це повідомив журналістам в кулуарах парламенту голова фракції Давид Арахамія.

За його словами, Третьякова дозволила собі дуже необережні висловлювання.

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"Я вибачився перед усіма своїми колегами і перед виборцями за такі висловлювання. І ми сьогодні підписали від всієї фракції лист в регламентний комітет з тим, щоб вони це розглянули і відсторонили на п'ять днів від пленарних засідань", – сказав Арахамія.

У свою чергу глава депутатської групи "За майбутнє" (до якої входив і Поляков) Тарас Батенко хоче ще більшого – відкликати Третьякову з посади голови комітету ВР з питань соцполітики і захисту прав ветеранів.

"Така зухвала поведінка (Третьякової. – Ред.) не могла бути проігнорованою. Ми зібрали підписи всіх глав фракцій і депутатських груп у парламенті, крім "Слуги народу", на главу ВР і главу регламентного комітету щодо відкликання Третьякової з посади глави профільного комітету. І також з усіма фракціями, і тут вже зі "Слугою народу", ми підписали про відсторонення її на п'ять днів від участі у пленарних засіданнях. Чекаємо рішення регламентного комітету. Ми шоковані поведінкою пані Третьякової, і, я вважаю, вона не достойна бути народним депутатом України", – сказав нардеп.

Як ми вже писали, "слуга народу" ніяк не вгамується – опубліковано її нове листування в чаті фракції щодо Полякова.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про смерть нардепа Антона Полякова прямо в автомобілі таксі. За словами водія, депутат нібито сів до нього в стані алкогольного сп'яніння. Ми вже показували фото мертвого Полякова.

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Також в прокуратурі Києва назвали офіційну причину смерті політика за результатами розтину.

Що відомо про Антона Полякова

  • Антон Поляков народився 11 листопада 1987 року в Чернігові в багатодітній родині. У нього залишилися дружина і дві дочки.
  • Він потрапив до Верховної Ради від партії "Слуга народу". Але 15 листопада 2019-го його і Анну Скороход виключили з фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції.
  • А в грудні 2019 року Поляков взагалі вирішив вийти з партії "Слуга народу" і в 2020-му році став членом партії "За майбутнє".
  • Також Поляков відомий тим, що подав понад шість тисяч поправок до банківського законопроєкту, який регулює питання виведених з ринку банків. Взагалі до законопроєкту подали рекордну кількість поправок – понад 16 тисяч.
  • 2 вересня 2020 року на Полякова напали в центрі Києва. Невідомий на вулиці почав душити нардепа і погрожувати йому. Потім нападник завдав кілька ударів в область грудної клітки.
  • Читайте також про те, як відреагували народні депутати на смерть Полякова.

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