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Вигнанець "слуг народу". Ким був Антон Поляков

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
8 жовтня, 08:47
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В юні роки охороняв в'язнів, потім пішов в бізнес, ну а в політиці навіть став рекордсменом
Поляков в парламенті був різним. Колаж "Сьогодні"
Поляков в парламенті був різним. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Антон Поляков, якого сьогодні знайшли мертвим, прийшов до Верховної Ради в 2019 році і у нього там був непростий шлях, аж до сварки зі "слугами народу". До політики був підприємцем. "Сьогодні" згадує його минуле і чим він відзначився в політиці.

Хто такий Поляков

Антон Поляков народився 11 листопада 1987 року у Чернігові. Одружений, має двох дітей. У 2004 році закінчив Чернігівський колегіум №11. У 2020 році закінчив "Київський університет ринкових відносин" (спеціальність "Право").

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Під час проходження строкової служби у Внутрішніх військах МВС займався охороною рухомого складу під час етапування ув'язнених.

У 2010 році став підприємцем – відкрив магазин, що спеціалізується на продажу підлогових покриттів.

Поляков потрапив в Раду, але там були проблеми

У серпні 2019 роки від партії "Слуга народу" потрапив до Верховної Ради – він переміг на одномандатному виборчому окрузі № 206 у Чернігові. Був членом парламентського комітету з питань антикорупційної політики та головою підкомітету з питань дотримання антикорупційного законодавства в сфері реформування оборонно-промислового комплексу.

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Але вже 15 листопада того ж року Поляков був виключений з фракції "Слуга народу". Керівництво "слуг" пояснило, що причиною виключення стало порушення депутатом домовленостей щодо спільної позиції з тих питань, по яким фракція виробила спільну позицію. А 16 грудня 2019-го Поляков подав заяву про вихід з партії "Слуга народу".

Також нардеп був відомий як один з головних ініціаторів поправочного спаму. Так, наприклад, до другого читання законопроєкту про банки тільки він подав 6 тис. поправок, що є рекордом за всю історію парламенту. Його приписували до неформальної "групи Коломойського" в Раді.

30 червня 2020 року став членом депутатської групи "За майбутнє". Під час місцевих виборів 2020-го балотувався на посаду міського голови Чернігова, але вибори програв. У березні 2021-го увійшов до депутатського об'єднання "Дубина".

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