Изгнанник "слуг народа". Кем был Антон Поляков

В юные годы охранял заключенных, потом пошел в бизнес, ну а в политике даже стал рекордсменом

Поляков в парламенте был разным. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Антон Поляков, которого сегодня обнаружили мертвым, пришел в Верховную Раду в 2019 году и у него там был непростой путь, вплоть до ссоры со "слугами народа". До политики был предпринимателем. "Сегодня" вспоминает его прошлое и чем он отличился в политике.

Кто такой Поляков

Антон Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове. Женат, имеет двух детей. В 2004 году закончил Черниговский коллегиум №11. В 2020 году закончил "Киевский университет рыночных отношений" (специальность "Право").

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Во время прохождения срочной службы во Внутренних войсках МВД занимался охраной подвижного состава во время этапирования заключенных.

В 2010 году стал предпринимателем – открыл магазин, специализирующийся на продаже напольных покрытий.

Поляков попал в Раду, но там были проблемы

В августе 2019 года от партии "Слуга народа" попал в Верховную Раду – он победил на одномандатном избирательном округе № 206 в Чернигове. Был членом парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики и председателем подкомитета по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса.

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Но уже 15 ноября того же года Поляков был исключен из фракции "Слуга народа". Руководство "слуги" объяснило, что причиной исключения стало нарушение депутатом договоренностей касательно общей позиции по тем вопросам, по которым фракция выработала общую позицию. А 16 декабря 2019-го Поляков подал заявление о выходе из партии "Слуга народа".

Также нардеп был известен как один из главных инициаторов поправочного спама. Так, например, ко второму чтению законопроекта о банках только он подал 6 тыс. поправок, что является рекордом за всю историю парламента. Его приписывали к неформальной "группе Коломойского" в Раде.

30 июня 2020 года стал членом депутатской группы "За будущее". Во время местных выборов 2020-го баллотировался на пост городского головы Чернигова, но выборы проиграл. В марте 2021-го вошел в депутатское объединение "Дубина".