Полиция уже выясняет обстоятельства смерти депутата Полякова, тело чиновника отправят на экспертизу

Нардепа Антона Полякова нашли мертвым / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве сегодня, 8 октября, был найден мертвым народный депутат Украины Антон Поляков, которого избили в центре столицы в прошлом году.

Об этом рассказал Дмитрий Разумков в своем Telegram-канале.

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"Сегодня был найден мертвым народный депутат Антон Поляков. Мои соболезнования родным и близким! Хочу верить, что расследование будет объективным!" – написал Разумков.

В пресс-службе партии "Слуга народа" также выразили свои соболезнования родным нардепа.

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Полицейские уточнили, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и судебно-медицинский эксперт.

Нардеп от "СН" Александр Качура добавил, что полиция начала расследовать дело по ст. 115 УК. Тело направленно на судебно-медицинскую и токсикологическую экспертизу.

Что известно об Антоне Полякове?

Антон Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. У него остались жена и две дочки.

Он попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Но 15 ноября 2019-го его и Анну Скороход исключили из фракции. Официальная причина — неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции.

А в декабре 2019 года Поляков вообще решил выйти из партии "Слуга народа" и в 2020-м году стал членом партии "За майбутнє".

Также Поляков известен тем, что подал более 6 тысяч поправок к банковскому законопроекту, регулирующему вопросы выведенных с рынка банков. Вообще к законопроекту подали рекордное количество поправок — более 16 тысяч.

2 сентября 2020 года на Полякова напали в центре Киева. Неизвестный на улице начал душить нардепа и угрожать ему. Потом нападающий нанес несколько ударов в область грудной клетки.