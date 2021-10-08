Названа причина смерті Полякова – результати розтину

Поки поліція опрацьовує перші версії загибелі депутата, патологоанатом вже провів розтин тіла політика

Уже проведено розтин тіла Полякова. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Антон Поляков помер через хворобу серця. Про такі результати розтину повідомила київська прокуратура в Facebook.

"За результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Слідство наразі очікує результати інших судово-медичних досліджень", – повідомили в прокуратурі.

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Як ми вже писали, в мережі опублікували фото померлого Полякова, а також стали відомі подробиці його поїздки в таксі.

Що відомо про Антона Полякова

Антон Поляков народився 11 листопада 1987 року в Чернігові в багатодітній родині. У нього залишилися дружина і дві дочки.

Він потрапив до Верховної Ради від партії "Слуга народу". Але 15 листопада 2019-го його і Анну Скороход виключили з фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції.

А в грудні 2019 року Поляков взагалі вирішив вийти з партії "Слуга народу" і в 2020-му році став членом партії "За майбутнє".

Також Поляков відомий тим, що подав більш ніж 6 тисяч поправок до банківського законопроєкту, який регулює питання виведених з ринку банків. Взагалі до законопроєкту подали рекордну кількість поправок – понад 16 тисяч.

2 вересня 2020 року на Полякова напали в центрі Києва. Невідомий на вулиці почав душити нардепа і погрожувати йому. Потім нападник завдав кілька ударів в область грудної клітки.

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