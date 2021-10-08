"Ледве стояв на ногах": в мережі опублікували фото померлого Полякова

Водій таксі, в якому і помер Антон Поляков, стверджує, що нібито народний депутат сів до нього в машину в нетверезому стані.
Фото тіла політика опублікував телеграм-канал "Монастир".
Таксист каже, мовляв, підібрав Полякова в районі Ленінградської площі.
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"За 100 грн Поляков попросив чоловіка підвезти його до якогось ресторану. При цьому нардеп ледве стояв на ногах і від нього тхнуло алкоголем. Уже в машині Полякову стало зовсім погано", – йдеться у повідомленні.
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова також в Facebook написала про версії водія таксі.
"Його в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. "Швидка" не змогла його реанімувати. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при ньому. За словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, після цього його почало нудити в машині", – розповіла вона.
Генпрокурор додала, що причини смерті будуть встановлюватися при розтині, який відбудеться вже найближчими годинами. Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України, автомобіль оглянутий і вилучений, водія допитують.
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