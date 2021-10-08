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Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
8 жовтня, 07:51
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Поліція вже з'ясовує обставини смерті депутата Полякова, тіло чиновника відправлять на експертизу
Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим
Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві сьогодні, 8 жовтня, був знайдений мертвим народний депутат України Антон Поляков, якого побили в центрі столиці минулого року.

Про це розповів Дмитро Разумков у своєму Telegram-каналі.

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"Сьогодні був знайдений мертвим народний депутат Антон Поляков. Мої співчуття рідним та близьким! Хочу вірити, що розслідування буде об’єктивним!" - написав Разумков.

У пресслужбі партії "Слуга народу" також висловили свої співчуття рідним нардепа.

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Поліцейські уточнили, що зараз на місці працює слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та судово-медичний експерт.

Нардеп від "СН" Олександр Качура додав, що поліція почала розслідувати справу по ст. 115 КК. Тіло направлено на судово-медичну та токсикологічну експертизу.

Що відомо про Антона Полякова?

  • Антон Поляков народився 11 листопада 1987 року в Чернігові у багатодітній родині. У нього залишилися дружина і дві дочки.
  • Він потрапив до Верховної Ради від партії "Слуга народу". Але 15 листопада 2019-го його і Анну Скороход виключили з фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції.
  • А в грудні 2019 року Поляков взагалі вирішив вийти з партії "Слуга народу" і в 2020-му році став членом партії "За майбутнє".
  • Також Поляков відомий тим, що подав більш ніж 6 тисяч поправок до банківського законопроєкту, регулює питання виведених з ринку банків. Взагалі до законопроєкту подали рекордну кількість поправок – понад 16 тисяч.
  • 2 вересня 2020 року на Полякова напали в центрі Києва. Невідомий на вулиці почав душити нардепа і погрожувати йому. Потім нападник завдав кілька ударів в область грудної клітки.

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