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"Едва стоял на ногах": в сети опубликовали фото скончавшегося Полякова

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
8 октября, 09:03
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Таксист рассказал, где подобрал политика и в каком он был состоянии
Поляков неожиданно умер в такси. Коллаж "Сегодня"
Поляков неожиданно умер в такси. Коллаж "Сегодня"

Водитель такси, в котором и умер Антон Поляков, утверждает, что якобы народный депутат сел к нему в машину в нетрезвом состоянии.

Фото тела политика опубликовал телеграм-канал "Монастырь".

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Таксист говорит, мол, подобрал Полякова в районе Ленинградской площади.

"За 100 грн Поляков попросил мужчину подвезти его к какому-то ресторану. При этом нардеп еле стоял на ногах и от него разило алкоголем. Уже в машине Полякову стало совсем плохо", – говорится в сообщении.

Депутат скончался в машине. Фото: t.me/monasteryua

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова также в Facebook написала о версии водителя такси.

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"Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем. По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине", – рассказала она.

Генпрокурор добавила, что причины смерти будут устанавливаться при вскрытии, которое состоится уже в ближайшие часы. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины, автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивают.

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Читайте также о том, кто такой Антон Поляков и чем он запомнился в политике.

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