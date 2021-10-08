"У зв'язку з ним не була": Третьякова зганьбилася новим листуванням через Полякова

Народний депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова після скандалу з померлим "ворогом" Антоном Поляковим продовжила в чаті своєї фракції відстоювати свою позицію.
Листування показав нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
"І не звертайтесь до моєї гуманітарної сутності. Я з ним у зв'язку не перебувала. А плакати буду тільки за "Слугами народу", – написала вона.
Далі по темі
Зазначимо, що "слуги народу" вже розглядають варіанти, як покарати Третьякову за цей скандал.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо про смерть нардепа Антона Полякова прямо в автомобілі таксі. За словами водія, депутат нібито сів до нього в стані алкогольного сп'яніння. Ми вже показували фото мертвого Полякова.
Також в прокуратурі Києва назвали офіційну причину смерті політика за результатами розтину.
Інші скандали з Третьяковою
- "Зірковий час" Галини Третьякової настав в червні 2020 року, коли вона висловилася про "дітей низької якості", які народжені неблагополучними батьками.
- Пізніше Третьякова розсмішила користувачів Мережі своєю реакцією на виступ президента Володимира Зеленського.
- Крім того, депутат вважає, що секс-індустрію потрібно вивести з тіні, щоб держава могла контролювати цю сферу.
- А в липні цього року Третьякова і Шуфрич посперечалися через травичку. Шуфрича розчарувало, що "слуга народу" буде підтримувати законопроєкт про легалізацію марихуани, і запропонував їй обкуритися.