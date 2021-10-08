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"У зв'язку з ним не була": Третьякова зганьбилася новим листуванням через Полякова

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
8 жовтня, 12:58
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Схоже, депутат підписала собі політичний вирок – у "Слузі народу" їй вже готують покарання
Третьякова не визнає своєї неналежної поведінки. Колаж "Сьогодні"
Третьякова не визнає своєї неналежної поведінки. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова після скандалу з померлим "ворогом" Антоном Поляковим продовжила в чаті своєї фракції відстоювати свою позицію.

Листування показав нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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"І не звертайтесь до моєї гуманітарної сутності. Я з ним у зв'язку не перебувала. А плакати буду тільки за "Слугами народу", – написала вона.

Зазначимо, що "слуги народу" вже розглядають варіанти, як покарати Третьякову за цей скандал.

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Нагадаємо, сьогодні стало відомо про смерть нардепа Антона Полякова прямо в автомобілі таксі. За словами водія, депутат нібито сів до нього в стані алкогольного сп'яніння. Ми вже показували фото мертвого Полякова.

Також в прокуратурі Києва назвали офіційну причину смерті політика за результатами розтину.

Інші скандали з Третьяковою

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