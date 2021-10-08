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"В связи с ним не состояла": Третьякова опозорилась новой перепиской из-за Полякова

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
8 октября, 12:58
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Похоже, депутат подписала себе политический приговор – в слуге народа ей уже готовят наказание
Третьякова не признает своей неподобающего поведения. Коллаж "Сегодня"
Третьякова не признает своей неподобающего поведения. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова после скандала с умершим "врагом" Антоном Поляковым продолжила в чате своей фракции отстаивать свою позицию.

Переписку показал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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"И не вызывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за "Слугами народа", – написала она.

Отметим, что "слуги народа" уже рассматривают варианты, как наказать Третьякову за этот скандал.

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Напомним, сегодня стало известно о смерти нардепа Антона Полякова прямо в автомобиле такси. По словам водителя, депутат якобы сел к нему в состоянии алкогольного опьянения. Мы уже показывали фото мертвого Полякова.

Также в прокуратуре Киева назвали официальную причину смерти политика по результатам вскрытия.

Другие скандалы с Третьяковой

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