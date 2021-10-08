"В связи с ним не состояла": Третьякова опозорилась новой перепиской из-за Полякова

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова после скандала с умершим "врагом" Антоном Поляковым продолжила в чате своей фракции отстаивать свою позицию.
Переписку показал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
"И не вызывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за "Слугами народа", – написала она.
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Отметим, что "слуги народа" уже рассматривают варианты, как наказать Третьякову за этот скандал.
Напомним, сегодня стало известно о смерти нардепа Антона Полякова прямо в автомобиле такси. По словам водителя, депутат якобы сел к нему в состоянии алкогольного опьянения. Мы уже показывали фото мертвого Полякова.
Также в прокуратуре Киева назвали официальную причину смерти политика по результатам вскрытия.
Другие скандалы с Третьяковой
- "Звездный час" Галины Третьяковой настал в июне 2020 года, когда она высказалась о "детях низкого качества", которые рождены неблагополучными родителями.
- Позже Третьякова рассмешила пользователей Сети своей реакцией на выступление президента Владимира Зеленского.
- Кроме того, депутат считает, что секс-индустрию нужно вывести из тени, чтобы государство могло контролировать эту сферу.
- А в июле этого года Третьякова и Шуфрич поспорили из-за травки. Шуфрича разочаровало, что "слуга народа" будет поддерживать законопроект о легализации марихуаны, и предложил ей обкуриться.