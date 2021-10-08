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В Раде придумали наказание для Третьяковой за "врага Полякова"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
8 октября, 13:31
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Депутат позволила себе очень неосторожные высказывания, считает Арахамия и рассказал о сборе подписей
Третьякову могут временно выгнать из парламента. Коллаж "Сегодня"
Третьякову могут временно выгнать из парламента. Коллаж "Сегодня"

"Слуги народа" обратились в регламентный комитет с просьбой отстранить свою коллегу нардепа Галину Третьякову на пять дней от участия в пленарных заседаниях из-за ее слов в адрес умершего Антона Полякова. Об этом сообщил журналистам в кулуарах парламента глава фракции Давид Арахамия.

По его словам, Третьякова позволила себе очень неосторожные высказывания.

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"Я извинился перед всеми своими коллегами и перед избирателями за такие высказывания. И мы сегодня подписали от всей фракции письмо в регламентный комитет с тем, чтобы они это рассмотрели и отстранили на пять дней от пленарных заседаний", – сказал Арахамия.

В свою очередь глава депутатской группы "За будущее" (в которую входил и Поляков) Тарас Батенко хочет еще большего – отозвать Третьякову с должности главы комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов.

"Такое дерзкое поведение (Третьяковой. – Ред.) не могло быть проигнорировано. Мы собрали подписи всех глав фракций и депутатских групп в парламенте, кроме "Слуги народа", на главу ВР и главу регламентного комитета по отзыву Третьяковой с должности главы профильного комитета. И также со всеми фракциями, и тут уже со "Слугой народа", мы подписали об отстранении ее на пять дней от участия в пленарных заседаниях. Ждем решения регламентного комитета. Мы шокированы поведением госпожи Третьяковой, и, я считаю, она недостойна быть народным депутатом Украины", – сказал нардеп.

Как мы уже писали, "слуга народа" никак не угомонится – опубликована ее новая переписка в чате фракции относительно Полякова.

Напомним, сегодня стало известно о смерти нардепа Антона Полякова прямо в автомобиле такси. По словам водителя, депутат якобы сел к нему в состоянии алкогольного опьянения. Мы уже показывали фото мертвого Полякова.

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Также в прокуратуре Киева назвали официальную причину смерти политика по результатам вскрытия.

Что известно об Антоне Полякове

  • Антон Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. У него остались жена и две дочки.
  • Он попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Но 15 ноября 2019-го его и Анну Скороход исключили из фракции. Официальная причина — неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции.
  • А в декабре 2019 года Поляков вообще решил выйти из партии "Слуга народа" и в 2020-м году стал членом партии "За майбутнє".
  • Также Поляков известен тем, что подал более шести тысяч поправок к банковскому законопроекту, регулирующему вопросы выведенных с рынка банков. Вообще к законопроекту подали рекордное количество поправок — более 16 тысяч.
  • 2 сентября 2020 года на Полякова напали в центре Киева. Неизвестный на улице начал душить нардепа и угрожать ему. Потом нападающий нанес несколько ударов в область грудной клетки.
  • Читайте также о том, как отреагировали народные депутаты на смерть Полякова.

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