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Разумков спрогнозував відставку Верещук у 2022 році

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
5 листопада, 22:13
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За словами колишнього спікера Верховної Ради, зміна міністрів щопівроку – це сьогодні "стандартна процедура"
Разумков не вважає, що віце-прем'єр-міністр матиме довге політичне майбутнє на цій посаді / Колаж "Сьогодні"
Разумков не вважає, що віце-прем'єр-міністр матиме довге політичне майбутнє на цій посаді / Колаж "Сьогодні"

Голова Верховної Ради в 2019-2021 роках Дмитро Разумков заявив про те, що в уряді нині відсутня послідовність. Політик уточнив, що міністрів надто часто змінюють, а тому віцепрем'єр-міністр України – міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук цілком ймовірно може покинути свою посаду вже через півроку.

Про це Разумков заявив під час прямого ефіру телеканалу "Наш".

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Послідовності влади

"В нас немає послідовності влади. Це не те, що одна влада пішла, а інша прийшла. Виступає Ірина Верещук і каже: "Перше, що я зроблю – я буду проводити аудит". Якщо ти будеш проводити аудит, то ми говоримо про те, що Резніков був на своїй посаді неефективний і спочатку треба вивчити те, що він робив "не так". Це дивно виглядає. Змінюють одного на іншого, наступний приходить і... Зараз розповім як це буде: зараз прийдуть, три місяці проводитимуть аудит, два місяці до чогось будуть готуватися, а потім ще місяць готуватися до відставки. Стандартна процедура", – заявив Дмитро Разумков.

Думка Авакова

Цікаво, що схожу тезу про роботу уряду озвучив колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Політик заявив, що через надто швидкі ротації члени Кабміну не можуть показати свою ефективність. Щоправда, за словами Авакова, міністрів змінюють не щопівроку, а кожні три місяці.

Нагадаємо, Верховна Рада України 4 листопада призначила віцепрем'єр-міністром України – міністеркою з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук. За проголосували 260 депутатів.

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В той же день Рада відправила у відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, міністра економіки Олексія Любченка, віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та міністра оборони Андрія Тарана.

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