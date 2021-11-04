Сьогодні Рада призначить нових міністрів – які у депутатів плани

Сьогодні, 4 листопада, депутати розглянуть не лише призначення нових міністрів, а й зміни до бюджету

Пленарне засідання ВР 4 листопада традиційно розпочнеться о 10:00. Фото: колаж "Сьогодні"

Депутати Верховної Ради на сьогоднішньому пленарному засіданні розглянуть низку кадрових питань, внесуть зміни до календарного плану, а також опрацюють законопроекти у першому та другому читаннях.

Відповідний порядок денний опублікований на сайті парламенту.

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Призначення міністрів

Так, парламентарі сьогодні, 4 листопада, можуть проголосувати за призначення:

Олексія Резнікова – міністром оборони України;

України; Ірини Верещук – віцепрем'єр-міністром України – міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

України; Павла Рябікіна – міністром з питань стратегічних галузей промисловості України;

України; Юлії Свириденко – першим віцепрем'єр-міністром України – міністром економіки України.

Водночас нардепи розглянуть призначення В'ячеслава Штучного керівником Апарату Верховної Ради України.

Що ще розгляне Рада

Верховна рада розгляне також сьогодні законопроекти про ратифікацію Договору між Україною та Арабською Республікою Єгипет про передачу засуджених осіб, а також:

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ратифікацію протоколу між урядом України та урядом Республіки Білорусь про внесення змін до про міжнародне автомобільне сполучення від 17 грудня 1992 року;

законопроект про ратифікацію Рамкової військової угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької Республіки;

законопроект про вихід з Угоди про співпрацю держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав в боротьбі з незаконною міграцією;

законопроект про вихід України з Угоди про Спільний аграрний ринок держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав;

Крім цього, до розгляду на пленарному засіданні включено законопроекти про:

внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій (друге читання);

про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (друге читання).

Раніше ми повідомляли, що Рада відправила у відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського, міністра економіки Олексія Любченка, віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського та міністра оборони Андрія Тарана.