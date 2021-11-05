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Разумков спрогнозировал отставку Верещук в 2022 году

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
5 ноября, 22:13
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По словам бывшего спикера Верховной Рады, смена министров каждые полгода – это сегодня "стандартная процедура"
Разумков не считает, что у вице-премьер-министра будет долгое политическое будущее на этому посту / Коллаж "Сегодня"
Разумков не считает, что у вице-премьер-министра будет долгое политическое будущее на этому посту / Коллаж "Сегодня"

Председатель Верховной Рады в 2019-2021 годах Дмитрий Разумков заявил о том, что в правительстве отсутствует последовательность. Политик уточнил, что министров слишком часто меняют, а потому вице-премьер-министр Украины – минист по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, по всей вероятности, может покинуть свой пост уже через полгода.

Об этом Разумков заявил во время прямого эфира телеканала "Наш" .

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Последовательности власти

"У нас нет последовательности власти. Это не то, что одна власть ушла, а другая пришла. Выступает Ирина Верещук и говорит: "Первое, что я сделаю – я буду проводить аудит". Если ты будешь проводить аудит, то мы говорим о том, что Резников был в своей должности неэффективен и сначала необходимо изучить то, что он делал не так. Это удивительно выглядит. Сменяют одного на другого, следующий приходит и... Сейчас расскажу как это будет: в данный момент придут, три месяца будут проводить аудит, два месяца к нему будут готовиться, а потом еще месяц готовиться к отставке. Стандартная процедура", – заявил Дмитрий Разумков.

Мнение Авакова

Интересно, что схожий тезис о работе правительства озвучил бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. Политик заявил, что из-за слишком быстрых ротаций члены Кабмина не могут показать свою эффективность. Правда, по словам Авакова , министров сменяют не каждый полгода, а каждые три месяца.

Напомним, Верховная Рада Украины 4 ноября назначила вице-премьер-министром Украина – министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук. За проголосовали 260 депутатов.

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В тот же день Совет отправил в отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского , министра экономики Алексея Любченко , вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова , вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урусского и министра обороны Андрея Тарана .

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