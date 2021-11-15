Хочете, то забирайте! Лукашенко готовий віддати мігрантів Німеччині

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий направити біженців, що застрягли на кордоні, прямим рейсом до Мюнхена. Про це пише видання "Белта" .

Так Лукашенко прокоментував нещодавню заяву мюнхенської влади про готовність прийняти біженців, які перебувають на білорусько-польському кордоні.

Реклама

"Молодці мюнхенці, проблема того не варта. Дві-три тисячі нещасних людей-втікачів Євросоюз не може прийняти! Можуть, звичайно. Якщо поляки не дають гуманітарний коридор, перешкоджають цьому, ми можемо "Белавіа" вивезти їх до Мюнхена. Що за проблема? Що за проблема? це за пропозицію: "Ви дайте нам, будь ласка, гуманітарний коридор через Польщу, ми їх заберемо. Так ми вивеземо їх своїми літаками і до Мюнхена направимо, якщо це потрібно", – сказав білоруський лідер.

Що цьому передувало

Влада Мюнхена заявила, що більше не може спостерігати за тим, як мігранти залишаються в невизначеності на білорусько-польському кордоні, і запропонували свою допомогу . Мер Мюнхена Верена Дітль запропонувала прийняти мігрантів.

"Ми більше не можемо дивитися на те, як люди залишаються на кордоні ЄС без перспектив і невизначеності", – сказала вона.

За її словами, для Мюнхена порятунок людських життів є найвищим пріоритетом, тому вони запропонували прийняти людей, що застрягли на кордоні, і на місці забезпечити їм доступ до відповідних процедур, що стосуються отримання притулку.

Зазначимо, що сьогодні Євросоюз затвердив санкції проти Білорусі.

Реклама

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що міграційна криза, влаштована Білоруссю на кордоні з Польщею , спрямований на відволікання уваги від дій Росії на кордоні з Україною

Криза в Білорусі

8 листопада велика колона мігрантів з території Білорусі рушила до кордону з Польщею . Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це нібито через байдужість польської влади.

Після того, як Білорусь направила потоки мігрантів на сусідні країни – Литву, Польщу, Латвію – заговорили і про загрозу для нашої країни. В Україні забили на сполох: Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до нашого кордону. У зв'язку з цим Україна почала посилювати кордон із Білоруссю .

11 листопада прес-секретар міністра координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін Twitter повідомив, що у Мінську збирають велику групу мігрантів із дітьми, яку збираються направити до кордонів Польщі та Литви.

Ситуація на кордоні

У ніч проти 14 листопада була спроба силового прориву кордону . Група близько 100 людина на білоруській стороні пошкодила загородження. Після прибуття прикордонників та поліції нелегали зникли у лісі. Військові намагалися зруйнувати тимчасову прикордонну огорожу, зривали стовпи огорожі та намагалися прорвати службовою машиною колючий дріт.

За інформацією прикордонників, білоруси оснастили мігрантів сльозогінним газом, який вони незабаром застосували стосовно польських служб. Цю та подальші спроби нелегально перетнути кордон було запобігло.

Реклама

На білорусько-польському кордоні 13 листопада внаслідок пострілу загинув польський солдат. За попередніми даними, трапився нещасний випадок.

Україна напоготові