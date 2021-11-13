Ситуація загострюється: білоруські солдати намагалися прорвати кордон із Польщею

Спробам нелегально перетнути кордон запобігли

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні вночі, в районі Черемхи, білоруські солдати намагалися прорвати огорожу на кордоні із Польщею. Крім того, мігранти застосували стосовно польських прикордонників сльозогінний газ. Про це в Twitter повідомили польські прикордонники.

Nieopodal ok.100-os.grupa migrantów oczekiwaa на moliwo nielegalnego przekroczenia granicy. Biaorusini wyposayli cizoziemców w gaz zawicy, który zosta uyty w kierunku polskich sub. Tej oraz kolejnym próbom nielegalnego przekroczenia gr. zapobieglimy pic.twitter.com/aUq2WLbv0T - Stra Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021

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Повідомляється, що військові намагалися зруйнувати тимчасову прикордонну огорожу, зривали стовпи огорожі та намагалися прорвати службовою машиною колючий дріт.

"Польські служби були засліплені лазерними променями та стробоскопами. Водночас група з близько ста мігрантів чекала на можливість незаконного перетину кордону", – йдеться в повідомленні.

За інформацією прикордонників, білоруси оснастили мігрантів сльозогінним газом, який вони незабаром застосували стосовно польських служб. Цій та подальшим спробам нелегально перетнути кордон запобігли.

Раніше ми повідомляли про те, що Міноборони Польщі показало відео, як білоруські служби залякують мігрантів стріляниною в їхній присутності. Також зафіксовано акти насильства стосовно біженців із боку представників режиму самопроголошеного президента Лукашенка.

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Як починалася міграційна криза

Білорусь влаштувала Польщі "міграційний терор", спрямовуючи до кордону Євросоюзу потоки біженців. Так, наприклад, 8 листопада велика колона мігрантів із території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що роблять це нібито через байдужість польської влади.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські збройні сили приведені у бойову готовність. 9 листопада мігранти проломили огорожу, навіть чути постріли.

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