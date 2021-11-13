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Ситуація загострюється: білоруські солдати намагалися прорвати кордон із Польщею

Наталія Магдик Наталія Магдик
13 листопада, 12:18
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Спробам нелегально перетнути кордон запобігли
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні вночі, в районі Черемхи, білоруські солдати намагалися прорвати огорожу на кордоні із Польщею. Крім того, мігранти застосували стосовно польських прикордонників сльозогінний газ. Про це в Twitter повідомили польські прикордонники.

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Повідомляється, що військові намагалися зруйнувати тимчасову прикордонну огорожу, зривали стовпи огорожі та намагалися прорвати службовою машиною колючий дріт.

"Польські служби були засліплені лазерними променями та стробоскопами. Водночас група з близько ста мігрантів чекала на можливість незаконного перетину кордону", – йдеться в повідомленні.

За інформацією прикордонників, білоруси оснастили мігрантів сльозогінним газом, який вони незабаром застосували стосовно польських служб. Цій та подальшим спробам нелегально перетнути кордон запобігли.

Раніше ми повідомляли про те, що Міноборони Польщі показало відео, як білоруські служби залякують мігрантів стріляниною в їхній присутності. Також зафіксовано акти насильства стосовно біженців із боку представників режиму самопроголошеного президента Лукашенка.

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Як починалася міграційна криза

  • Білорусь влаштувала Польщі "міграційний терор", спрямовуючи до кордону Євросоюзу потоки біженців. Так, наприклад, 8 листопада велика колона мігрантів із території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що роблять це нібито через байдужість польської влади.
  • Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські збройні сили приведені у бойову готовність. 9 листопада мігранти проломили огорожу, навіть чути постріли.

Україна готується до загрози

  • Після того, як Білорусь направила потоки мігрантів на сусідні країни – Литву, Польщу, Латвію, – заговорили про загрозу для нашої країни. В Україні забили на сполох: Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до нашого кордону. У зв'язку з цим Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.
  • А в Німеччині депутати від нової більшості у Бундестазі додумалися запропонувати, щоб мігрантів тимчасово направити в Україну. Секретар РНБО Олексій Данілов жорстко відповів на цю пропозицію та порадив німецьким депутатам забрати нелегалів до себе додому.
  • Президент Володимир Зеленський навіть скликав РНБО через ситуацію на білорусько-польському кордоні. Данілов заявляв, що Україна точно не стрілятиме у мігрантів у разі прориву кордону, але слід вжити превентивних заходів, щоб до цього не дійшло.
  • Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що в Білорусі немає жодної кризи з мігрантами, це Росія розпочала новий етап гібридної війни з Європою.
  • Міністр МВС Денис Монастирський зазначив, що Україна діятиме на своєму кордоні на зразок того, як це було у литовців та поляків, які першими зіткнулися з міграційним терором.
  • Лідер політичної партії "Українська Стратегія" Володимир Гройсман вважає, що ситуація була прогнозованою, але чинна українська влада її "проспала", і тепер потрібно ухвалювати рішення, як зупинити цю штучну навалу.
  • 12 листопада в інтернеті з'явилася мапа, як мігранти потраплять до Європи через Україну.

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