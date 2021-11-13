Ситуация накаляется: белорусские солдаты пытались прорвать границу с Польшей

Попытки нелегально пересечь границу были предотвращены

Мигранты применили слезоточивый газ / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня ночью, в районе Черемхи, белорусские солдаты пытались прорвать ограждение на границе с Польшей. Кроме того, мигранты применили в отношении польских пограничников слезоточивый газ. Об этом в Twitter сообщили польские пограничники.

Nieopodal ok.100-os.grupa migrantów oczekiwaa na moliwo nielegalnego przekroczenia granicy. Biaorusini wyposayli cudzoziemców w gaz zawicy, który zosta uyty w kierunku polskich sub. Tej oraz kolejnym próbom nielegalnego przekroczenia gr. zapobieglimy pic.twitter.com/aUq2WLbv0T — Stra Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021

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Сообщается, что военные пытались разрушить временное пограничное заграждение, срывали столбы забора и пытались прорвать служебной машиной колючую проволоку.

"Польские службы были ослеплены лазерными лучами и стробоскопами. В это же время группа из около ста мигрантов ждала возможности незаконного пересечения границы", – говорится в сообщении.

По информации пограничников, белорусы оснастили мигрантов слезоточивым газом, который они вскоре применили в отношении польских служб. Эта и последующие попытки нелегально пересечь границу были предотвращены.

Ранее мы сообщали о том, что Минобороны Польши показало видео, как белорусские службы запугивают мигрантов стрельбой в их присутствии. Также зафиксированы акты насилия в отношении беженцев со стороны представителей режима самопровозглашенного президента Лукашенко.

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Как начинался миграционный кризис

Беларусь устроила Польше "миграционный террор", направляя к границе Евросоюза потоки беженцев. Так, например, 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что делают это якобы из-за безразличия польских властей.

В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские вооруженные силы приведены в боевую готовность. 9 ноября мигранты проломили ограждение, были даже слышны выстрелы.

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