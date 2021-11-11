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"Родайте дітям транспаранти": Білорусь готує нову "атаку" на Польщу

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
11 листопада, 16:08
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Польща чекає на черговий потік нелегалів з Білорусі
У Мінську дітей готують до мітингу Фото: колаж "Сьогодні"
У Мінську дітей готують до мітингу Фото: колаж "Сьогодні"

У столиці Білорусі Мінську збирають велику групу мігрантів, яку збираються направити до кордонів Польщі та Литви. Серед них також є діти із транспарантами, яких готують до агітації.

Про це повідомив прессекретар міністра координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін в Twitter.

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"У Мінську збирається дедалі більше груп мігрантів, яких, ймовірно, відправлять на Захід, Польщу чи Литву...Серед мігрантів, які зараз групуються у Мінську, є діти, яких готують до агітаційної діяльності. За інструкцією для мігрантів, дітям видаються транспаранти. Гра емоцій продовжується...", – йдеться у повідомленні.

За словами Жаріна, мігрантам у месенджерах роздають вказівки щодо подальших дій.

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"Подальші інструкції для мігрантів: "Роздайте дітям транспаранти, напишіть гасла з гуманітарних питань". Якщо якісь діти знають хоча б слово англійською мовою, їх включають у пропагандистську діяльність. "Спілкування іноземними мовами – величезна перевага", – розповів він.

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Ситуація на білорусько-польському кордоні

  • В обід 8 листопада велика колона мігрантів з території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це нібито через байдужість польської влади.
  • Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські Збройні сили були приведені у 6-годинну бойову готовність.
  • Мігранти намагалися прорватися на територію Польщі. Вони розрізали колючий дріт спеціальними ножицями. На відео з місця подій були чутні постріли.
  • Пізніше стало відомо, що мігранти проломили огорожу і прорвалася до Польщі. Декого з них вдалося відразу повернути на білоруську сторону, решту довелося розшукувати.
  • Литва після цих подій оголосила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах.
  • Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.

Також нагадаємо, у Польщі показали білоруських збройних силовиків на кордоні.

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