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"Раздайте детям транспаранты": Беларусь готовит новую "атаку" на Польшу

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
11 ноября, 16:08
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Польша ожидает очередной поток нелегалов из Беларуси
В Минске детей готовят к митингу. Фото: коллаж "Сегодня"
В Минске детей готовят к митингу. Фото: коллаж "Сегодня"

В столице Беларуси Минске собирают большую группу мигрантов, которую собираются направить к границам Польши и Литвы. Среди них также есть дети с транспарантами, которых готовят к агитации.

Об этом сообщил пресс-секретарь министра координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в Twitter.

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"В Минске собирается все больше групп мигрантов, которых, вероятно, отправят на Запад, в Польшу или Литву...Среди мигрантов, которые сейчас группируются в Минске, есть дети, которых готовят к агитационной деятельности. По инструкции для мигрантов, детям выдаются транспаранты. Игра эмоций продолжается...", – говорится в сообщении.

По словам Жарина, мигрантам в мессенджерах раздают указания относительно дальнейших действий.

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"Дальнейшие инструкции для мигрантов: "Раздайте детям транспаранты, напишите лозунги по гуманитарным вопросам". Если какие-то дети знают хотя бы слово на английском языке, их включают в пропагандистскую деятельность. "Общение на иностранных языках – огромное преимущество", – рассказал он.

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Ситуация на белорусско-польской границе

  • В обед 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.
  • В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские Вооруженные силы были приведены в 6-часовую боевую готовность.
  • Мигранты пытались прорваться на территорию Польши. Они разрезали колючую проволоку специальными ножницами. На видео с места событий были слышны выстрелы.
  • Позже стало известно, что мигранты проломили ограждение и прорвалась в Польшу. Некоторых из них удалось сразу вернуть на белорусскую сторону, остальных пришлось разыскивать.
  • Литва после этих событий объявила чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах.
  • Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил Украину о рисках из-за миграционного кризиса.

Также напомним, в Польше показали белорусских вооруженных силовиков на границе.

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