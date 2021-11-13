"Ми більше не можемо": у Німеччині заявили про порятунок мігрантів на кордоні

Влада Мюнхена готова прийняти у себе мігрантів

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Влада Мюнхена більше не може спостерігати за тим, як мігранти залишаються у невизначеності на білорусько-польському кордоні. Про це повідомила мер міста Верена Дітль, передає польський телеканал Polsat.

"Ми більше не можемо дивитися на те, як люди залишаються на кордоні ЄС без перспектив і в невизначеності", – сказала Дітль.

За її словами, для Мюнхена порятунок людських життів є найвищим пріоритетом, тому вони запропонували прийняти людей, що застрягли на кордоні, і на місці забезпечити їм доступ до відповідних процедур, що стосуються отримання притулку.

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"Мігрантів можна було б прийняти в рамках як регіональних, так і державних програм. Можливий прийом цих людей для проведення процедур, пов'язаних з отриманням притулку в Німеччині, проте Мюнхен не має у своєму розпорядженні відповідної правової основи для цього, тому в цьому випадку необхідно переправити мігрантів до столиці Баварії за сприяння вищої влади", – зазначила вона.

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