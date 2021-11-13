"Мы больше не можем": в Германии заявили о спасении мигрантов на границе

Власти Мюнхена больше не могут наблюдать за тем, как мигранты остаются в неопределенности на белорусско-польской границе, и предложили свою помощь. Об этом сообщила мэр города Верена Дитль, передает польский телеканал Polsat.
"Мы больше не можем смотреть на то, как люди остаются на границе ЕС без перспектив и в неопределенности", – сказала Дитль.
По ее словам, для Мюнхена спасение человеческих жизней является высшим приоритетом, поэтому, они предложили принять застрявших на границе людей и на месте обеспечить им доступ к соответствующим процедурам, касающимся получения убежища.
"Мигрантов можно было бы принять в рамках как региональных, так и государственных программ. Возможен прием этих людей для проведения процедур, связанных с получением убежища в Германии, однако Мюнхен не располагает соответствующей правовой основой для этого, поэтому в этом случае необходимо переправить мигрантов в столицу Баварии при содействии более высоких властей", – отметила она.
С чего начался миграционный кризис
- Беларусь устроила Польше "миграционный террор", направляя к границе Евросоюза потоки беженцев. Так, например, 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что делают это якобы из-за безразличия польских властей.
- В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские вооруженные силы приведены в боевую готовность. 9 ноября мигранты проломили ограждение, были даже слышны выстрелы.
- После того, как Беларусь направила потоки мигрантов на соседние страны – Литву, Польшу, Латвию, – заговорили и об угрозе для Украины.
- В то же время в Германии депутаты от нового большинства в Бундестаге додумались предложить, чтобы мигрантов временно направили в Украину. Секретарь СНБО Алексей Данилов жестко ответил на это предложение и посоветовал немецким депутатам забрать нелегалов к себе домой.
- Президент Владимир Зеленский даже созывал СНБО из-за ситуации на белорусско-польской границе. Данилов заявлял, что Украина точно не будет стрелять в мигрантов в случае прорыва границы, но следует принять превентивные меры, чтобы до этого не дошло.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в Беларуси нет никакого кризиса с мигрантами, это Россия начала новый этап гибридной войны с Европой.
- Министр МВД Денис Монастырский отметил, что Украина будет действовать на своей границе наподобие того, как это было у литовцев и поляков, которые первыми столкнулись с миграционным террором.