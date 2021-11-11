Саакашвілі пообіцяв припинити голодування і назвав умову

Саакашвілі написав новий лист своїм прихильникам. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі припинить голодування, як тільки його переведуть до цивільної лікарні.

Про це він повідомив у листі до своїх соратників, передає Інтерфакс Україна.

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У листі, з яким ознайомив журналістів адвокат Ніка Гварамія, Саакашвілі заявляє, що враховує рішення Страсбурзького суду про припинення голодування.

Як заявив журналістам Гварамія, влада має ухвалити рішення про госпіталізацію Саакашвілі в цивільну клініку, в іншому випадку вся відповідальність за його стан лягає на чинну грузинську владу.

Зі свого боку, омбудсмен Грузії Ніно Ломджарія висловила думку, що поширені спеціальною пенітенціарною службою кадри перевезення Саакашвілі до тюремної лікарні є порушенням його честі, гідності та права на особисте життя.

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У поширеній у четвер заяві омбудсмен закликає Мін'юст і пенітенціарну службу припинити розповсюдження відеозаписів Саакашвілі.

Омбудсмен також нагадала, що служба державного інспектора розпочала розслідування за фактом можливого нелюдського поводження з Саакашвілі у момент переведення до тюремної лікарні.

Нагадаємо, нещодавно консиліум лікарів зробив термінову заяву про необхідність негайного переведення політика до лікарні з мультитехнологічною апаратурою. Внаслідок чого 8 жовтня Саакашвілі на гелікоптері вивезли із виправної колонії № 12.

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Український омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що його перевезли до виправної колонії № 18 біля Тбілісі. За її словами, там утримуються особи, які потрапили за ґрати ще за часів президентства Саакашвілі у Грузії.

Затримання Саакашвілі

Також ми показували відео, як виглядає нова в'язниця Саакашвілі і як на його приїзд відреагували зеки.