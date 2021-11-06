Саакашвілі командує із в'язниці спробою держперевороту – спецслужби Грузії

СДБ Грузії заявила про заплановані заворушення 6 листопада. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба державної безпеки Грузії (СДБ) заявила про заплановані заворушення на мітингу прихильників Міхеїла Саакашвілі 6 листопада. За даними силовиків, експрезидент має намір організувати у країні переворот.

Про це повідомляє грузинський Перший канал.

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Як заявив представник СДБ Грузії Бача Мгеладзе, учасники акцій протестів планують блокувати будівлі державних установ, зокрема парламенту, апарату уряду, адміністрації президента, Мін'юсту, МВС, а також перекрити під'їзні шляхи до пенітенціарної установи, де утримується Саакашвілі, з метою перешкодити повсякденному режиму роботи цих відомств.

"Ці дії, спрямовані на насильницьке повалення влади, плануються засудженим Міхеїлом Саакашвілі, який надає директиви лідерам різних опозиційних партій за допомогою людей, що відвідують його в пенітенціарному закладі. Служба державної безпеки на підставі та відповідно до закону вживе заходів щодо запобігання та припинення злочину. Винні будуть притягнуті до відповідальності за всією суворістю закону", – сказав Мгеладзе.

Затримання Саакашвілі

Ми також показували перше відео із Саакашвілі з в'язниці.