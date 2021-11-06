Саакашвілі командує із в'язниці спробою держперевороту – спецслужби Грузії

СДБ Грузії заявила про заплановані заворушення 6 листопада. Фото: колаж "Сьогодні"
Служба державної безпеки Грузії (СДБ) заявила про заплановані заворушення на мітингу прихильників Міхеїла Саакашвілі 6 листопада. За даними силовиків, експрезидент має намір організувати у країні переворот.
Про це повідомляє грузинський Перший канал.
Як заявив представник СДБ Грузії Бача Мгеладзе, учасники акцій протестів планують блокувати будівлі державних установ, зокрема парламенту, апарату уряду, адміністрації президента, Мін'юсту, МВС, а також перекрити під'їзні шляхи до пенітенціарної установи, де утримується Саакашвілі, з метою перешкодити повсякденному режиму роботи цих відомств.
"Ці дії, спрямовані на насильницьке повалення влади, плануються засудженим Міхеїлом Саакашвілі, який надає директиви лідерам різних опозиційних партій за допомогою людей, що відвідують його в пенітенціарному закладі. Служба державної безпеки на підставі та відповідно до закону вживе заходів щодо запобігання та припинення злочину. Винні будуть притягнуті до відповідальності за всією суворістю закону", – сказав Мгеладзе.
Затримання Саакашвілі
- Експрезидент Грузії прибув до країни через 8 років після того, як залишив її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його повернення з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
- Саакашвілі все ж затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамії, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
- Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.
- Політик оголосив про голодування, і саме тому в нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.
- 20 жовтня стало відомо, що консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі. Наступного дня його вже збиралися перевести до тюремної лікарні, але все зірвалося.
- 27 жовтня Саакашвілі зустрівся з омбудсменом Людмилою Денісовою у в'язниці. Пізніше він відмовився від медичної допомоги.
- 1 листопада у новій вісточці Саакашвілі заявив, що продовжує голодування, також він закликав грузинів до нового опору владі.
- Голова партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що Міхеїл Саакашвілі імітує голодування.
- Мати Саакашвілі Гіулі Аласанія розповіла в інтерв'ю кореспондентові "Сьогодні", що голодування сильно вплинуло на здоров'я її сина, а всі кримінальні справи проти нього – сфальшовані.
- Опозиційні депутати парламенту Грузії на знак протесту проти того, що відбувається в країні, відмовляються від своїх мандатів. Так вчинив лідер партії "Гірчі – більше Свободи" Зураб Джапарідзе.
- 29 жовтня депутат Верховної Ради Ліза Ясько заявила про критичний стан третього президента Грузії.
Ми також показували перше відео із Саакашвілі з в'язниці.