Саакашвили командует из тюрьмы попыткой госпереворота – спецслужбы Грузии

СГБ Грузии заявила о запланированных беспорядках 6 ноября. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) заявила о запланированных беспорядках на митинге сторонников Михеила Саакашвили 6 ноября. Согласно данным силовиков, экс-президент намерен организовать в стране переворот.

Об этом сообщает грузинский Первый канал.

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Как заявил представитель СГБ Грузии Бача Мгеладзе, участники акций протестов планируют блокировать здания государственных учреждений, в частности, парламента, аппарата правительства, администрации президента, Минюста, МВД, а также перекрыть подъездные пути к пенитенциарному учреждению, где содержится Саакашвили, в целях помешать повседневному режиму работы этих ведомств.

"Эти действия, направленные на насильственное свержение власти, планирует осужденный Михеил Саакашвили, который дает указания лидерам различных оппозиционных партий, посещающим его в исправительной колонии. Служба государственной безопасности в соответствии с законодательством принимает меры по предотвращению преступления. Преступники будут привлечены к строгой ответственности согласно закону", – сказал Мгеладзе.

Задержание Саакашвили

Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.