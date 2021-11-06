Саакашвили командует из тюрьмы попыткой госпереворота – спецслужбы Грузии

СГБ Грузии заявила о запланированных беспорядках 6 ноября. Фото: коллаж "Сегодня"
Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) заявила о запланированных беспорядках на митинге сторонников Михеила Саакашвили 6 ноября. Согласно данным силовиков, экс-президент намерен организовать в стране переворот.
Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Как заявил представитель СГБ Грузии Бача Мгеладзе, участники акций протестов планируют блокировать здания государственных учреждений, в частности, парламента, аппарата правительства, администрации президента, Минюста, МВД, а также перекрыть подъездные пути к пенитенциарному учреждению, где содержится Саакашвили, в целях помешать повседневному режиму работы этих ведомств.
"Эти действия, направленные на насильственное свержение власти, планирует осужденный Михеил Саакашвили, который дает указания лидерам различных оппозиционных партий, посещающим его в исправительной колонии. Служба государственной безопасности в соответствии с законодательством принимает меры по предотвращению преступления. Преступники будут привлечены к строгой ответственности согласно закону", – сказал Мгеладзе.
Задержание Саакашвили
- Экс-президент Грузии прибыл в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
- Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамии, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
- МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
- Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.
- Политик объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.
- 20 октября стало известно, что консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили. На следующий день его уже собирались перевести в тюремную больницу, но все сорвалось.
- 27 октября Саакашвили встретился с омбудсменом Людмилой Денисовой в тюрьме. Позже он отказался от медицинской помощи.
- 1 ноября в новой весточке Саакашвили заявил, что продолжает голодовку, также он призвал грузин к новому сопротивлению властям.
- Председатель партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Михеил Саакашвили имитирует голодовку.
- Мать Михеила Саакашвили Гиули Аласания рассказала в интервью корреспонденту "Сегодня", что голодовка сильно повлияла на здоровье ее сына, а все уголовные дела против него – сфальсифицированы.
- Оппозиционные депутаты парламента Грузии в знак протеста против происходящего в стране отказываются от своих мандатов. Так поступил лидер партии "Гирчи – больше Свободы" Зураб Джапаридзе.
- 29 октября депутат Верховной Рады Лиза Ясько заявила о критическом состоянии третьего президента Грузии.
Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.