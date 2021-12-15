Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Зашквар Ломаченко 🐸 Руслану обвинили в коррупции 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Власть События

Жесткая реакция. Глава Верховного суда предупредил Зеленского

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
15 декабря, 20:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Офису президента напомнили, что он не должен вмешиваться в работу суда
Глава Верховного суда считает, что его работу нельзя критиковать / Коллаж "Сегодня"
Глава Верховного суда считает, что его работу нельзя критиковать / Коллаж "Сегодня"

Офис президента допустил вмешательство в работу независимой судейской системы Украины, что неприемлемо. Речь идет о реакции Банковой на отказ в принятии присяги от двух служителей Фемиды, которых 26 ноября президент Владимир Зеленский назначил судьями Конституционного суда, а также на вердикт Верховного суда, который вынес решение в пользу отстраненного Зеленским главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

О недопустимости такой реакции заявил глава Верховного суда Всеволод Князев в интервью "Укринформу".

Реклама

Заявление главы суда

"Я всегда стоял на основе защиты судейской независимости и буду дальше стоять на том, что Верховный суд является независимым, и другие ветви власти не должны вмешиваться в его работу. Высказывания, которые имели место со стороны Офиса президента, я считаю неприемлемыми. Поэтому и заявление, которое составлялось при моем участии, было соответствующим", – заявил журналистам Всеволод Князев.

В сообщении Конституционного суда, которое было опубликовано 1 декабря говорится: "Верховный Суд настоятельно рекомендует соблюдать Конституцию и законы Украины и надеется, что должностные лица Офиса Президента Украины, которые позволяют себе непроцессуальные высказывания относительно возможных действий и решений Верховного Суда, осознают последствия нарушения положений Основного Закона и процессуального законодательства".

Ситуация

  • 30 ноября Конституционный суд Украины не стал приводить к присяге Александра Петришина и Оксану Грищук, которых 26 ноября президент страны Владимир Зеленский назначил судьями Конституционного суда.
  • На своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров сообщил, что затягивание присяги происходит в надежде на отказ от судебной реформы.
  • Свои реформы в КСУ Зеленский начал с увольнения с поста председателя КСУ Александра Тупицкого, против которого ведется уголовное производство по факту незаконного использования ключа подписи платежных документов.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

30.53

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

58 576

заболело за неделю в Украине

-16%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять