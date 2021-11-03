Верховный суд неожиданно приостановил дело Тупицкого: в чем причина

Кассационный админсуд в составе Верховного суда приостановил дело судьи Конституционного суда Александра Тупицкого. Коллегия судей заслушала ходатайство представителя ответчика о приостановлении производства.
Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Украины.
"2 ноября суд продолжил рассмотрение дела № 9901/43/21 по иску Александра Тупицкого об обжаловании указа президента от 29 декабря 2020 года № 607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины", – говорится в сообщении.
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Дело по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины приостановлено до разрешения Конституционным судом.
В результате Верховный суд удовлетворил ходатайство представителя ответчика и приостановил производство по данному делу до вступления в законную силу решения Конституционного суда Украины по делу № 1-4/2021(133/21).
Скандал с увольнением Тупицкого
- Александр Тупицкий еще в 2013 году был назначен судьей Конституционного суда, а в 2019-м коллегией судей избран его председателем. Но уже в конце 2020 года Зеленский отстранил Тупицкого от выполнения обязанностей главы КСУ, а 27 марта текущего года и вовсе отменил указ Януковича о его назначении, то есть фактически уволил.
- Многие заявляли, что ни Конституция, ни законы Украины не дают президенту полномочий увольнять или отстранять судью Конституционного суда. Зеленский же объяснил такой шаг тем, что Тупицкий "угрожает национальной безопасности".
- А угрозой нацбезопасности стало принятие судом 27 ноября 2020 года решения, за которое голосовал и Тупицкий, об отмене электронного декларирования.
Как сообщали новости "Сегодня", 14 июля стало известно об отмене Верховным судом указа Зеленского, а спустя несколько дней Госбюро расследований открыло уголовное производство из-за отмены указа Зеленского.
В Офисе президента заявляли, что на самом деле решение Верховной суда направлено против конкретных законов об очищении Высшего совета правосудия и о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.