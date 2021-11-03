Верховный суд неожиданно приостановил дело Тупицкого: в чем причина

Верховный суд удовлетворил ходатайство представителя ответчика

Александр Тупицкий. Фото: ccu.gov.ua

Кассационный админсуд в составе Верховного суда приостановил дело судьи Конституционного суда Александра Тупицкого. Коллегия судей заслушала ходатайство представителя ответчика о приостановлении производства.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Украины.

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"2 ноября суд продолжил рассмотрение дела № 9901/43/21 по иску Александра Тупицкого об обжаловании указа президента от 29 декабря 2020 года № 607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины", – говорится в сообщении.

Дело по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины приостановлено до разрешения Конституционным судом.

В результате Верховный суд удовлетворил ходатайство представителя ответчика и приостановил производство по данному делу до вступления в законную силу решения Конституционного суда Украины по делу № 1-4/2021(133/21).

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Скандал с увольнением Тупицкого

Александр Тупицкий еще в 2013 году был назначен судьей Конституционного суда, а в 2019-м коллегией судей избран его председателем. Но уже в конце 2020 года Зеленский отстранил Тупицкого от выполнения обязанностей главы КСУ, а 27 марта текущего года и вовсе отменил указ Януковича о его назначении, то есть фактически уволил.

Многие заявляли, что ни Конституция, ни законы Украины не дают президенту полномочий увольнять или отстранять судью Конституционного суда. Зеленский же объяснил такой шаг тем, что Тупицкий "угрожает национальной безопасности".

А угрозой нацбезопасности стало принятие судом 27 ноября 2020 года решения, за которое голосовал и Тупицкий, об отмене электронного декларирования.

Как сообщали новости "Сегодня", 14 июля стало известно об отмене Верховным судом указа Зеленского, а спустя несколько дней Госбюро расследований открыло уголовное производство из-за отмены указа Зеленского.

В Офисе президента заявляли, что на самом деле решение Верховной суда направлено против конкретных законов об очищении Высшего совета правосудия и о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.