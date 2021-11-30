Конституционный суд расстроил Зеленского – Банковая ответила

Затягиванием времени в надежде на отказ от судебной реформы считают в Офисе президента Украины отказ в принятии присяги от двух судей, которых 26 ноября президент Владимир Зеленский назначил судьями Конституционного суда.
Об этом на своей странице с Фейсбуке сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
Зеленский расстроен
"Владимир Зеленский расстроен отказом КСУ принимать присягу кандидатов на вакантные позиции по президентской квоте. Для Офиса Президента это выглядит затягиванием времени в надежде на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает, и Верховный Суд примет выгодные решения для скомпрометированной верхушки КСУ. Вместе с тем Президент надеется, что в Верховном Суде осознают общественный запрос на судебную реформу, как и то, что она является ключевым условием для экономического развития нашей страны", – написал Никифоров.
Далее по теме
Что происходит
- Днем 30 ноября стало известно, что Конституционный суд Украины принял специальное постановление об отсрочке присяги Александром Петришиным и Оксаной Грищук, несмотря на то, что по Закону "О Конституционном Суде Украины" специальное пленарное заседание Суда по приведению вновь назначенных судей КСУ к присяге должно состояться не позднее пятого рабочего дня со дня назначения судьи на должность. Зеленский утвердил эти кандидатуры 26 ноября.
- Свои реформы в КСУ Зеленский начал с увольнения с поста председателя КСУ Александра Тупицкого, против которого ведется уголовное производство по факту незаконного использования ключа подписи платежных документов.
- В Офисе президента заявляют, что все происходящее в КСУ направлено против конкретных законов об очищении Высшего совета правосудия и о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.