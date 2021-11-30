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Конституційний Суд засмутив Зеленського – Банкова відповіла

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
30 листопада, 21:09
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Прессекретар глави держави розповів про реакцію Офісу президента на ситуацію з новими суддями
У Зеленського кажуть, що реформи не зупинити / Колаж "Сьогодні"
У Зеленського кажуть, що реформи не зупинити / Колаж "Сьогодні"

Затягуванням часу, сподіваючись на відмову від судової реформи, вважають в Офісі президента України відмову у складанні присяги від двох суддів, яких 26 листопада президент Володимир Зеленський призначив суддями Конституційного Суду.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.

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Зеленський засмучений

"Володимир Зеленський засмучений відмовою КСУ приймати присягу кандидатів на вакантні позиції за президентською квотою. Для Офісу Президента це виглядає затягуванням часу з надією на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює, і Верховний Суд ухвалить вигідні рішення для скомпрометованої верхівки КСУ. Разом з тим Президент сподівається, що у Верховному Суді усвідомлюють суспільний запит на судову реформу, як і те, що вона є ключовою умовою для економічного розвитку нашої країни", - написав Никифоров.

Що відбувається

  • Вдень 30 листопада стало відомо, що Конституційний Суд України ухвалив спеціальну постанову про відстрочку присяги Олександром Петришиним та Оксаною Грищук, попри те, що згідно із Законом "Про Конституційний Суд України" спеціальне пленарне засідання Суду щодо приведення новопризначених суддів КСУ до присяги має відбутися не пізніше п'ятого робочого дня від дня призначення судді на посаду. Зеленський затвердив ці кандидатури 26 листопада.
  • Свої реформи в КСУ Зеленський почав зі звільнення з посади голови КСУ Олександра Тупицького, проти якого ведеться кримінальне провадження за фактом незаконного використання ключа підпису платіжних документів.
  • В Офісі президента заявляють, що все, що відбувається в КСУ, спрямоване проти конкретних законів про очищення Вищої ради правосуддя та про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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