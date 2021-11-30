Конституційний Суд засмутив Зеленського – Банкова відповіла

Прессекретар глави держави розповів про реакцію Офісу президента на ситуацію з новими суддями

У Зеленського кажуть, що реформи не зупинити / Колаж "Сьогодні"

Затягуванням часу, сподіваючись на відмову від судової реформи, вважають в Офісі президента України відмову у складанні присяги від двох суддів, яких 26 листопада президент Володимир Зеленський призначив суддями Конституційного Суду.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.

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Зеленський засмучений

"Володимир Зеленський засмучений відмовою КСУ приймати присягу кандидатів на вакантні позиції за президентською квотою. Для Офісу Президента це виглядає затягуванням часу з надією на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює, і Верховний Суд ухвалить вигідні рішення для скомпрометованої верхівки КСУ. Разом з тим Президент сподівається, що у Верховному Суді усвідомлюють суспільний запит на судову реформу, як і те, що вона є ключовою умовою для економічного розвитку нашої країни", - написав Никифоров.

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