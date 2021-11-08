Екс-главу КСУ Тупицького судитимуть: у чому його звинувачують

Тупіцій передав свій електронний підпис головному бухгалтеру

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Колишнього голову КСУ Олександра Тупицького судитимуть за незаконне використання ключа підпису платіжних документів. Про це в Telegram-каналі повідомляє Офіс генерального прокурора.

Повідомляється, що Тупицький за попередньою змовою з головним бухгалтером провели несанкціоноване втручання у роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби України.

Реклама

"У грудні 2020 року екс-голова суду передав головному бухгалтеру захищений електронний носій із власним ключем електронного підпису та пароль до нього та доручив від свого імені та замість нього підписувати платіжні документи", – йдеться у документі.

Зазначається, що за цей період було підписано понад 200 електронних платіжних доручень, електронних документів за бюджетними зобов'язаннями, щодо розподілу показників зведених кошторисів, розподілів відкритих асигнувань та кошторисних призначень тощо.

цей було направлено до суду обвинувальний акт за фактами несанкціонованого втручання у роботу автоматизованої системи.

Скандал із звільненням Тупицького

Олександр Тупицький ще 2013 року був призначений суддею Конституційного суду, а 2019-го колегією суддів обрано його головою. Але вже наприкінці 2020 року Зеленський усунув Тупицького від виконання обов'язків голови КСУ, а 27 березня поточного року взагалі скасував указ Януковича про його призначення, тобто фактично звільнив.

Багато хто заявляв, що ні Конституція, ні закони України не дають президенту повноважень звільняти чи усувати суддю Конституційного суду. Зеленський пояснив такий крок тим, що Тупицький "загрожує національній безпеці".

А загрозою нацбезпеці стало ухвалення судом 27 листопада 2020 року рішення, за яке голосував і Тупицький, про відміну електронного декларування.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 14 липня стало відомо про відміну Верховним судом указу Зеленського, а через кілька днів Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через скасування указу Зеленського .

Реклама

В Офісі президента заявляли , що насправді рішення Верховного суду спрямоване проти конкретних законів про очищення Вищої ради правосуддя та перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів.